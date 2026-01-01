12-річний лучанин встановив два рекорди України на чемпіонаті з важкої атлетики
Сьогодні, 16:15
12-річний лучанин Артур Бугайчук на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, який триває в Луцьку, встановив два рекорди.
Про це Суспільному 2 жовтня розповів керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.
Артур Бугайчук тренується у комунальному закладі «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» у тренера Юрія Вальчука.
Результати бойового виступу Артура:
Ривок: 77 кг — 4 місце (Рекорд України до 13 років);
Поштовх: 86 кг — 5 місце;
Сума двоборства: 163 кг — 5 місце (Рекорд України до 13 років).
Таким чином лучанин увійшов до п'ятірки найкращих важкоатлетів України серед юнаків до 13 років.
Довідково: Чемпіонат України з важкої атлетики триває у Луцьку з 29 вересня по 3 жовтня.
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Про це Суспільному 2 жовтня розповів керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.
Артур Бугайчук тренується у комунальному закладі «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» у тренера Юрія Вальчука.
Результати бойового виступу Артура:
Ривок: 77 кг — 4 місце (Рекорд України до 13 років);
Поштовх: 86 кг — 5 місце;
Сума двоборства: 163 кг — 5 місце (Рекорд України до 13 років).
Таким чином лучанин увійшов до п'ятірки найкращих важкоатлетів України серед юнаків до 13 років.
Довідково: Чемпіонат України з важкої атлетики триває у Луцьку з 29 вересня по 3 жовтня.
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12-річний лучанин встановив два рекорди України на чемпіонаті з важкої атлетики
Сьогодні, 16:15