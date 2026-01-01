12-річний лучанин встановив два рекорди України на чемпіонаті з важкої атлетики

Артур Бугайчук на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, який триває в Луцьку, встановив два рекорди.



Про це Андрій Авраменко.



Артур Бугайчук тренується у комунальному закладі «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» у тренера Юрія Вальчука.



Результати бойового виступу Артура:



Ривок: 77 кг — 4 місце (Рекорд України до 13 років);



Поштовх: 86 кг — 5 місце;



Сума двоборства: 163 кг — 5 місце (Рекорд України до 13 років).



Таким чином лучанин увійшов до п'ятірки найкращих важкоатлетів України серед юнаків до 13 років.



Довідково: Чемпіонат України з важкої атлетики триває у Луцьку з 29 вересня по 3 жовтня.

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