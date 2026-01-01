У Луцьку ліквідували канал постачання наркотиків до слідчого ізолятора
Сьогодні, 15:43
На Волині правоохоронці ліквідували канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до слідчого ізолятора.
Про це повідомили у поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження працівники управління стратегічних розслідувань в області, слідчі ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва прокуратури, спільно з оперативним відділом ДУ «Луцький слідчий ізолятор».
Правоохоронці встановили, що організував незаконний промисел 30-річний фігурант, який перебуває в луцькому слідчому ізоляторі.
Уродженець Запоріжжя відбуває покарання за грабіж. Але і в цій установі на шлях виправлення він не став. Зловмисник підшукав двох осіб, які дурили людей та допомогли йому налагодити канал поставки наркотичних засобів та психотропних речовин з Запоріжжя.
Чоловік і жінка маскували заборонені речовини в продуктах харчування та предметах побутового вжитку. Засуджений організатор отримував ці посилки, збував «товар» серед інших співкамерників та і сам вживав наркотики.
Правоохоронці провели декілька контролів за вчиненням злочину та задокументували факти передачі психотропних речовин.
30 вересня провели санкціоновані обшуки в ізоляторі в Луцьку та в Запоріжжі, під час яких вилучили ряд речових доказів по справі.
Усім трьом слідчі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Їх затримано в порядку ст. 615 КПК України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи з правом внесення застави, організатор продовжує перебувати в ізоляторі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження працівники управління стратегічних розслідувань в області, слідчі ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва прокуратури, спільно з оперативним відділом ДУ «Луцький слідчий ізолятор».
Правоохоронці встановили, що організував незаконний промисел 30-річний фігурант, який перебуває в луцькому слідчому ізоляторі.
Уродженець Запоріжжя відбуває покарання за грабіж. Але і в цій установі на шлях виправлення він не став. Зловмисник підшукав двох осіб, які дурили людей та допомогли йому налагодити канал поставки наркотичних засобів та психотропних речовин з Запоріжжя.
Чоловік і жінка маскували заборонені речовини в продуктах харчування та предметах побутового вжитку. Засуджений організатор отримував ці посилки, збував «товар» серед інших співкамерників та і сам вживав наркотики.
Правоохоронці провели декілька контролів за вчиненням злочину та задокументували факти передачі психотропних речовин.
30 вересня провели санкціоновані обшуки в ізоляторі в Луцьку та в Запоріжжі, під час яких вилучили ряд речових доказів по справі.
Усім трьом слідчі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Їх затримано в порядку ст. 615 КПК України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи з правом внесення застави, організатор продовжує перебувати в ізоляторі.
Слідство триває.
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У Луцьку ліквідували канал постачання наркотиків до слідчого ізолятора
Сьогодні, 15:43