У Луцьку ліквідували канал постачання наркотиків до слідчого ізолятора

На Волині правоохоронці ліквідували канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до слідчого ізолятора.Про це повідомили у поліції Волині.Реалізували матеріали кримінального провадження працівники управління стратегічних розслідувань в області, слідчі ГУНП у Волинській області, за процесуального керівництва прокуратури, спільно з оперативним відділом ДУ «Луцький слідчий ізолятор».Правоохоронці встановили, що організував незаконний промисел 30-річний фігурант, який перебуває в луцькому слідчому ізоляторі.Уродженець Запоріжжя відбуває покарання за грабіж. Але і в цій установі на шлях виправлення він не став. Зловмисник підшукав двох осіб, які дурили людей та допомогли йому налагодити канал поставки наркотичних засобів та психотропних речовин з Запоріжжя.Чоловік і жінка маскували заборонені речовини в продуктах харчування та предметах побутового вжитку. Засуджений організатор отримував ці посилки, збував «товар» серед інших співкамерників та і сам вживав наркотики.Правоохоронці провели декілька контролів за вчиненням злочину та задокументували факти передачі психотропних речовин.30 вересня провели санкціоновані обшуки в ізоляторі в Луцьку та в Запоріжжі, під час яких вилучили ряд речових доказів по справі.Усім трьом слідчі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Їх затримано в порядку ст. 615 КПК України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи з правом внесення застави, організатор продовжує перебувати в ізоляторі.Слідство триває.