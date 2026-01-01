«Волиньприродресурс» представив Україну на Міжнародному торфовому форумі в Естонії









До української делегації увійшли представники засновників та членів Асоціації: КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» та ТОВ «Торговий дім «Смизький торфобрикетний завод». КП «Волиньприродресурс» на форумі представляє директор підприємства Анатолій Капустюк.



Цьогорічний форум присвячений питанням кліматичного впливу, економічної стійкості та інновацій у торфовому секторі, що трансформується. Упродовж трьох днів учасники обговорюють актуальні виклики та перспективи галузі, європейську політику щодо торфу, національні дорожні карти розвитку сектору, питання відновлення торфовидобувних територій, сталого землекористування, розробки родовищ із застосуванням сучасних підходів, а також поєднання екологічних та економічних аспектів у процесі раціонального використання торфових ресурсів.



BPPF проводиться щороку в різних країнах наприкінці видобувного сезону під егідою асоціацій видобувників торфу та виробників торфопродукції країн Балтії та Фінляндії. Форум організовується з 2001 року та щороку збирає сотні міжнародних учасників для обговорення актуальних питань розвитку торфової галузі, обміну досвідом і представлення сучасних галузевих практик.



Перший день BPPF 2026: Практичний досвід відновлення торфовидобувних територій – виїзна екскурсія на ділянці з видобутку торфу Лавассааре



23 вересня у перший день офіційної церемонії відкриття Baltic Peat Producers Forum 2026, після реєстрації учасників у Пярнуському концертному залі та огляді виставки, делегація Української Торфової Асоціації взяла участь у екскурсії на ділянку з видобутку торфу Лавассааре. Учасники ознайомилися з практичними підходами до відновлення ділянок після завершення торфовидобутку, який реалізує Tootsi Turvas (Neova Group) — одна з найстаріших компаній з виробництва торфу в Естонії, історія якої сягає 1919 року.



Другий день форуму: наука, політика та майбутнє торфової галузі європейських країн



Другий день Baltic Peat Producers Forum 2026, 24 вересня, був присвячений основній конференційній програмі. Роботу форуму побудували навколо трьох тематичних сесій, що охопили наукові та політичні аспекти розвитку торфової галузі, національні дорожні карти та огляд ситуації у країнах регіону.



Сесія I. Наука та політика



Першу сесію відкрила доповідь представника Environment and Climate Change Canada, присвячена канадським методами обліку викидів парникових газів при видобутку торфу та основним висновкам із досвіду Канади для Європейського Союзу. Однією з ключових тем став міжнародний досвід оцінювання кліматичного впливу торфовидобувної галузі та можливість застосування канадських напрацювань нарощування видобутку, економічними показниками, експортним потенціалом за умови раціонального підходу у європейському контексті.



З доповіддю про місце торфу в політиці Європейського Союзу виступили від Aula Europe. Наступна доповідь, представлена Естонською торгово-промисловою палатою, була присвячена використанню садівницького торфу в сільському господарстві.



Завершила першу сесію панельна дискусія «Торф – перешкода чи рішення?», до якої долучилися Келлі Бона, Самі Тулонен, Хандо Суттер та Керлі Атс. Дискусія об’єднала науковий, галузевий та політичний погляди на роль торфу в умовах сучасних екологічних і кліматичних викликів.



Сесія II. Дорожня карта



Друга частина конференційної програми була присвячена тому, як різні європейські країни формують подальшу стратегію щодо торфу. Учасникам форуму послідовно представили національні дорожні карти Фінляндії, Естонії та Латвії.



У межах другої сесії було представлено національні дорожні карти щодо торфу: фінський підхід – від Natural Resources Institute Finland, естонський – від Міністерства клімату Естонії, а латвійський – від Латвійського національного товариства боліт.



Сесія III. Регіональні огляди



Завершальний робочий блок другого дня був присвячений регіональним оглядам торфової галузі. У межах сесії було представлено огляди від Finnish Peat & Growing Media, Естонської та Латвійської торф'яних асоціацій, Шведської асоціації торф'яної промисловості та Литовської асоціації виробників торфу.



Регіональна сесія стала важливою частиною форуму для обміну інформацією між профільними організаціями різних країн та ознайомлення з актуальними питаннями розвитку торфового сектору в Північній Європі та країнах Балтії.



Для української делегації участь у таких дискусіях є можливістю ознайомитися з актуальними європейськими підходами до розвитку торфової галузі, екологічними вимогами та перспективами використання торфових ресурсів. Водночас участь у форумі сприяє розширенню міжнародних контактів Асоціації «Українська Торфова Асоціація», обміну досвідом із профільними організаціями інших країн та залученню України до міжнародного професійного діалогу щодо подальшого розвитку галузі.



Третій день форуму: відновлення територій, кліматична політика та сталість торфової галузі



Заключний день Baltic Peat Producers Forum 2026, 25 вересня, зосередив увагу учасників на подальшому використанні торфовидобувних територій, кліматичній політиці та питаннях сталого розвитку. Програма поєднала практичний досвід підприємств, діяльність міжнародних галузевих організацій та наукові підходи до управління торфовими територіями.



Однією з ключових тем стало використання колишніх торфовидобувних ділянок для проєктів відновлюваної енергетики. Лаурі Аланен із Neova Group представив підходи до реалізації проєктів сонячної та інших видів відновлюваної енергетики на таких територіях, зокрема з урахуванням екологічних аспектів та особливостей землекористування.



Окрему увагу було приділено міжнародній співпраці у сфері кліматичної політики. У доповіді від International Peatland Society розглядали тему переходу від місцевих практик до міжнародної політики та розповідали про кліматичну діяльність Міжнародного товариства боліт. Наступна доповідь від Growing Media Europe була присвячена поняттю «стале середовище для вирощування», особливостям його трактування та коректного використання.



Після перерви програма продовжилася доповіддю від Sarawak Tropical Peat Research Institute, присвяченою сталому управлінню болотами та досвіду, отриманому під час роботи з тропічними болотами. Таким чином, програма форуму охопила досвід не лише країн Балтії та Північної Європи, а й інших регіонів світу.



Асоціація «Українська Торфова Асоціація» висловлює вдячність організаторам Baltic Peat Producers Forum 2026 за високий рівень проведення заходу, змістовну та насичену програму, а також можливість для професійного спілкування й обміну міжнародним досвідом.



Міжнародний досвід та дослідження сучасного стану торфових ресурсів України



Отриманий під час Baltic Peat Producers Forum 2026 досвід став основою для подальшого опрацювання КП «Волиньприродресурс» як члена Асоціації «Українська Торфова Асоціація» питань раціонального використання, охорони та відновлення торфових територій в Україні. Після форуму підприємством було проведено дослідження сучасного стану торфових ресурсів України, нормативно-правових засад з урахуванням міжнародних підходів до розвитку торфової галузі.



Результати проведеного дослідження будуть представлені на XI Міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яка відбудеться 5-9 жовтня 2026 року у Львові. У межах конференції директор КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк як президент Асоціації «Українська Торфова Асоціація» візьме участь у панельній дискусії «Виклики надрокористувачів та шляхи їх вирішення», де будуть порушені актуальні питання розвитку торфової галузі, раціонального використання ресурсів та необхідності збалансованого підходу до використання й відновлення торфових територій.



Представлення української торфової галузі на міжнародному рівні

Участь у форумі дозволяє не лише ознайомитися з практичними рішеннями та актуальними підходами європейської торфової галузі, а й перейняти міжнародний досвід у сфері раціонального використання торфових ресурсів, відновлення територій після завершення видобутку та їх подальшого використання. Водночас форум створює можливості для налагодження професійних контактів, обміну досвідом із представниками підприємств і профільних організацій інших країн та пошуку нових напрямів міжнародної співпраці.



Участь української делегації у Baltic Peat Producers Forum 2026 є частиною роботи Асоціації «Українська Торфова Асоціація», спрямованої на розвиток міжнародної співпраці, обміні практичним досвідом та представлення інтересів української торфової галузі на міжнародному рівні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-25 вересня 2026 року у Пярну, Естонія, проходив Baltic Peat Producers Forum 2026 (BPPF) – провідна міжнародна галузева подія, яка об’єднує представників торфової промисловості, профільних асоціацій, науковців, експертів та партнерів із різних країн. КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради активно розвиває міжнародний напрям діяльності, вивчаючи досвід підприємств торфової галузі інших країн та налагоджуючи професійні контакти з її представниками. Важливим кроком у цьому напрямі стала участь підприємства у складі делегації Асоціації «Українська Торфова Асоціація» у Baltic Peat Producers Forum 2026 в Естонії.До української делегації увійшли представники засновників та членів Асоціації: КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» та ТОВ «Торговий дім «Смизький торфобрикетний завод». КП «Волиньприродресурс» на форумі представляє директор підприємстваЦьогорічний форум присвячений питанням кліматичного впливу, економічної стійкості та інновацій у торфовому секторі, що трансформується. Упродовж трьох днів учасники обговорюють актуальні виклики та перспективи галузі, європейську політику щодо торфу, національні дорожні карти розвитку сектору, питання відновлення торфовидобувних територій, сталого землекористування, розробки родовищ із застосуванням сучасних підходів, а також поєднання екологічних та економічних аспектів у процесі раціонального використання торфових ресурсів.BPPF проводиться щороку в різних країнах наприкінці видобувного сезону під егідою асоціацій видобувників торфу та виробників торфопродукції країн Балтії та Фінляндії. Форум організовується з 2001 року та щороку збирає сотні міжнародних учасників для обговорення актуальних питань розвитку торфової галузі, обміну досвідом і представлення сучасних галузевих практик.Практичний досвід відновлення торфовидобувних територій – виїзна екскурсія на ділянці з видобутку торфу Лавассааре23 вересня у перший день офіційної церемонії відкриття Baltic Peat Producers Forum 2026, після реєстрації учасників у Пярнуському концертному залі та огляді виставки, делегація Української Торфової Асоціації взяла участь у екскурсії на ділянку з видобутку торфу Лавассааре. Учасники ознайомилися з практичними підходами до відновлення ділянок після завершення торфовидобутку, який реалізує Tootsi Turvas (Neova Group) — одна з найстаріших компаній з виробництва торфу в Естонії, історія якої сягає 1919 року.наука, політика та майбутнє торфової галузі європейських країнДругий день Baltic Peat Producers Forum 2026, 24 вересня, був присвячений основній конференційній програмі. Роботу форуму побудували навколо трьох тематичних сесій, що охопили наукові та політичні аспекти розвитку торфової галузі, національні дорожні карти та огляд ситуації у країнах регіону.Першу сесію відкрила доповідь представника Environment and Climate Change Canada, присвячена канадським методами обліку викидів парникових газів при видобутку торфу та основним висновкам із досвіду Канади для Європейського Союзу. Однією з ключових тем став міжнародний досвід оцінювання кліматичного впливу торфовидобувної галузі та можливість застосування канадських напрацювань нарощування видобутку, економічними показниками, експортним потенціалом за умови раціонального підходу у європейському контексті.З доповіддю про місце торфу в політиці Європейського Союзу виступили від Aula Europe. Наступна доповідь, представлена Естонською торгово-промисловою палатою, була присвячена використанню садівницького торфу в сільському господарстві.Завершила першу сесію панельна дискусія «Торф – перешкода чи рішення?», до якої долучилися Келлі Бона, Самі Тулонен, Хандо Суттер та Керлі Атс. Дискусія об’єднала науковий, галузевий та політичний погляди на роль торфу в умовах сучасних екологічних і кліматичних викликів.Друга частина конференційної програми була присвячена тому, як різні європейські країни формують подальшу стратегію щодо торфу. Учасникам форуму послідовно представили національні дорожні карти Фінляндії, Естонії та Латвії.У межах другої сесії було представлено національні дорожні карти щодо торфу: фінський підхід – від Natural Resources Institute Finland, естонський – від Міністерства клімату Естонії, а латвійський – від Латвійського національного товариства боліт.Завершальний робочий блок другого дня був присвячений регіональним оглядам торфової галузі. У межах сесії було представлено огляди від Finnish Peat & Growing Media, Естонської та Латвійської торф'яних асоціацій, Шведської асоціації торф'яної промисловості та Литовської асоціації виробників торфу.Регіональна сесія стала важливою частиною форуму для обміну інформацією між профільними організаціями різних країн та ознайомлення з актуальними питаннями розвитку торфового сектору в Північній Європі та країнах Балтії.Для української делегації участь у таких дискусіях є можливістю ознайомитися з актуальними європейськими підходами до розвитку торфової галузі, екологічними вимогами та перспективами використання торфових ресурсів. Водночас участь у форумі сприяє розширенню міжнародних контактів Асоціації «Українська Торфова Асоціація», обміну досвідом із профільними організаціями інших країн та залученню України до міжнародного професійного діалогу щодо подальшого розвитку галузі.відновлення територій, кліматична політика та сталість торфової галузіЗаключний день Baltic Peat Producers Forum 2026, 25 вересня, зосередив увагу учасників на подальшому використанні торфовидобувних територій, кліматичній політиці та питаннях сталого розвитку. Програма поєднала практичний досвід підприємств, діяльність міжнародних галузевих організацій та наукові підходи до управління торфовими територіями.Однією з ключових тем стало використання колишніх торфовидобувних ділянок для проєктів відновлюваної енергетики. Лаурі Аланен із Neova Group представив підходи до реалізації проєктів сонячної та інших видів відновлюваної енергетики на таких територіях, зокрема з урахуванням екологічних аспектів та особливостей землекористування.Окрему увагу було приділено міжнародній співпраці у сфері кліматичної політики. У доповіді від International Peatland Society розглядали тему переходу від місцевих практик до міжнародної політики та розповідали про кліматичну діяльність Міжнародного товариства боліт. Наступна доповідь від Growing Media Europe була присвячена поняттю «стале середовище для вирощування», особливостям його трактування та коректного використання.Після перерви програма продовжилася доповіддю від Sarawak Tropical Peat Research Institute, присвяченою сталому управлінню болотами та досвіду, отриманому під час роботи з тропічними болотами. Таким чином, програма форуму охопила досвід не лише країн Балтії та Північної Європи, а й інших регіонів світу.Асоціація «Українська Торфова Асоціація» висловлює вдячність організаторам Baltic Peat Producers Forum 2026 за високий рівень проведення заходу, змістовну та насичену програму, а також можливість для професійного спілкування й обміну міжнародним досвідом.Отриманий під час Baltic Peat Producers Forum 2026 досвід став основою для подальшого опрацювання КП «Волиньприродресурс» як члена Асоціації «Українська Торфова Асоціація» питань раціонального використання, охорони та відновлення торфових територій в Україні. Після форуму підприємством було проведено дослідження сучасного стану торфових ресурсів України, нормативно-правових засад з урахуванням міжнародних підходів до розвитку торфової галузі.Результати проведеного дослідження будуть представлені на XI Міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яка відбудеться 5-9 жовтня 2026 року у Львові. У межах конференції директор КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк як президент Асоціації «Українська Торфова Асоціація» візьме участь у панельній дискусії «Виклики надрокористувачів та шляхи їх вирішення», де будуть порушені актуальні питання розвитку торфової галузі, раціонального використання ресурсів та необхідності збалансованого підходу до використання й відновлення торфових територій.Представлення української торфової галузі на міжнародному рівніУчасть у форумі дозволяє не лише ознайомитися з практичними рішеннями та актуальними підходами європейської торфової галузі, а й перейняти міжнародний досвід у сфері раціонального використання торфових ресурсів, відновлення територій після завершення видобутку та їх подальшого використання. Водночас форум створює можливості для налагодження професійних контактів, обміну досвідом із представниками підприємств і профільних організацій інших країн та пошуку нових напрямів міжнародної співпраці.Участь української делегації у Baltic Peat Producers Forum 2026 є частиною роботи Асоціації «Українська Торфова Асоціація», спрямованої на розвиток міжнародної співпраці, обміні практичним досвідом та представлення інтересів української торфової галузі на міжнародному рівні.

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