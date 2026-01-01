Білорусь вмикає ретранслятор, коли Росія запускає дрони у напрямку Волині, - ДПСУ





Дрони типу «Шахед» та «Герань», які спрямовуються у бік західних областей України та прикордоння з Польщею, отримують додаткове підживлення сигналу з території Білорусі. Про це Андрій Демченко.



«Ретранслятор вмикається, коли Росія запускає дрони, в подальшому вимикається. Ми бачимо, що вони вмикаються, точки їхньої роботи також змінюються, бо Білорусь, певно, остерігається того, що Україна зможе повністю вирахувати ті кроки, які робляться для того, щоб такі ретранслятори на території Білорусі працювали», - підкреслив речник ДПСУ.



Він додав, що робота цих засобів чітко координується з Росією і активізується саме під час запусків ударних безпілотників у напрямку західних українських регіонів, зокрема Волинської області.



Україна працює над тим, аби ретранслятори на території Білорусі перестали працювати. Ймовірно, це непублічна робота, до якої причетні інші служби та підрозділи.



Нещодавно російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області (МПП «Ягодин»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь продовжує підтримувати російські повітряні атаки по території України, надаючи свою територію для роботи засобів передачі та підсилення сигналу.Дрони типу «Шахед» та «Герань», які спрямовуються у бік західних областей України та прикордоння з Польщею, отримують додаткове підживлення сигналу з території Білорусі. Про це розповів у телеефірі речник Державної прикордонної служби«Ретранслятор вмикається, коли Росія запускає дрони, в подальшому вимикається. Ми бачимо, що вони вмикаються, точки їхньої роботи також змінюються, бо Білорусь, певно, остерігається того, що Україна зможе повністю вирахувати ті кроки, які робляться для того, щоб такі ретранслятори на території Білорусі працювали», - підкреслив речник ДПСУ.Він додав, що робота цих засобів чітко координується з Росією і активізується саме під час запусків ударних безпілотників у напрямку західних українських регіонів, зокрема Волинської області.Україна працює над тим, аби ретранслятори на території Білорусі перестали працювати. Ймовірно, це непублічна робота, до якої причетні інші служби та підрозділи.Нещодавно російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області (МПП «Ягодин»).

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