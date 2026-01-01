У Луцькій міській раді звільнили директора департаменту економічної політики Бориса Смаля
Сьогодні, 14:02
Директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля звільнили за угодою сторін. Його останнім робочим днем було 30 вересня.
Про це в коментарі Волинським Новинам повідомила начальниця управління персоналу Луцької міськради Віра Гудима.
Тимчасовим виконувачем обовʼязків директора буде заступниця Оксана Карпук.
Борис Смаль очолював департамент економічної політики Луцької міської ради з 2019 року.
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Про це в коментарі Волинським Новинам повідомила начальниця управління персоналу Луцької міськради Віра Гудима.
Тимчасовим виконувачем обовʼязків директора буде заступниця Оксана Карпук.
Борис Смаль очолював департамент економічної політики Луцької міської ради з 2019 року.
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