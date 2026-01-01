У Луцькій міській раді звільнили директора департаменту економічної політики Бориса Смаля

Бориса Смаля звільнили за угодою сторін. Його останнім робочим днем було 30 вересня.



Про це в коментарі Віра Гудима.



Тимчасовим виконувачем обовʼязків директора буде заступниця Оксана Карпук.



Борис Смаль очолював департамент економічної політики Луцької міської ради з 2019 року.

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