У Луцькій міській раді звільнили директора департаменту економічної політики Бориса Смаля

У Луцькій міській раді звільнили директора департаменту економічної політики Бориса Смаля
Директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля звільнили за угодою сторін. Його останнім робочим днем було 30 вересня.

Про це в коментарі Волинським Новинам повідомила начальниця управління персоналу Луцької міськради Віра Гудима.

Тимчасовим виконувачем обовʼязків директора буде заступниця Оксана Карпук.

Борис Смаль очолював департамент економічної політики Луцької міської ради з 2019 року.

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Теги: Луцька міська рада, звільнення
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