Кабмін виділив понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
Сьогодні, 14:59
Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише LB.ua.
За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.
"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.
Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
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Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише LB.ua.
За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.
"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.
Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
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