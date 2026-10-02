Кабмін виділив понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам

Кабмін виділив понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам
Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише LB.ua.

За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.

"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.

Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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Теги: Уряд, кошти
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