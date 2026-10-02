Кабмін виділив понад 50 млрд грн на виплати військовим та їхнім родинам





Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише



За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони.



"Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.



Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд спрямовує понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це дозволить провести виплати у жовтні вчасно та в повному обсязі.Про це повідомив Прем’єр-міністр України, пише LB.ua За його словами, кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони."Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", – зазначив Корецький.Уряд запровадив жорсткі заходи економії та визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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