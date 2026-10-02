Путін готується до багаторічної війни, - Bloomberg





Про це пише



"Цей поворот є одним із найяскравіших дотепер свідчень того, наскільки глибоко конфлікт укорінився у пріоритетах глави Росії володимира путіна, навіть попри зростаюче навантаження на економіку та державні фінанси. Це також, ймовірно, посилить тиск на Європу, оскільки путін прагне перешкодити подальшій підтримці України з боку континенту", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що військові видатки Росії на наступний рік прогнозують у розмірі 17,1 трлн рублів (205 млрд доларів), що на понад 40% більше, ніж було заплановано на 2026 рік, та майже на 380% більше, ніж було до повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Чиновники прогнозують лише незначне зниження цих витрат до 16,6 трлн рублів у 2028 році та 16,3 трлн рублів у 2029 році.



"Така динаміка є різким розворотом порівняно з ситуацією рік тому, коли Москва планувала стримати зростання військових витрат, прагнучи зменшити бюджетний дефіцит і відновити резерви, вичерпані під час війни. Натомість новий бюджет з'являється в той час, коли переговори за посередництва США значною мірою зайшли в глухий кут, європейські чиновники дедалі частіше попереджають про гібридні атаки, керовані з Москви, а Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі", – йдеться в статті.



Агентство нагадує, що російський правитель володимир путін підкреслив, наскільки все змінилося, коли 1 жовтня знову почав погрожувати застосуванням всього російського арсеналу озброєння у випадку, якщо хтось захоче напасти на Калінінград чи інший регіон РФ.



Путін також заявив, що нібито "ніхто не має таких засобів ураження, які має Росія".



"Зростання витрат на ведення війни чинитиме тиск на Захід у той час, коли загострилася конфронтаційна риторика між європейськими столицями та Москвою. У середу Росія попередила, що розглядає європейські країни, які надають допомогу Києву, як такі, що "безпосередньо залучені" до конфлікту, і що її збройні сили можуть завдати ударів по підприємствах оборонної промисловості за межами території України", – йдеться в статті.



Тим часом європейські чиновники попереджають про ризик посилення гібридної кампанії з боку Москви, спрямованої на посилення тиску на союзників Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до того, що війна в Україні триватиме роками – про це свідчать рекордні військові видатки у планах бюджету на 2027 рік.Про це пише Українська правда з посиланням на американське агентство Bloomberg."Цей поворот є одним із найяскравіших дотепер свідчень того, наскільки глибоко конфлікт укорінився у пріоритетах глави Росії володимира путіна, навіть попри зростаюче навантаження на економіку та державні фінанси. Це також, ймовірно, посилить тиск на Європу, оскільки путін прагне перешкодити подальшій підтримці України з боку континенту", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що військові видатки Росії на наступний рік прогнозують у розмірі 17,1 трлн рублів (205 млрд доларів), що на понад 40% більше, ніж було заплановано на 2026 рік, та майже на 380% більше, ніж було до повномасштабного російського вторгнення в Україну.Чиновники прогнозують лише незначне зниження цих витрат до 16,6 трлн рублів у 2028 році та 16,3 трлн рублів у 2029 році."Така динаміка є різким розворотом порівняно з ситуацією рік тому, коли Москва планувала стримати зростання військових витрат, прагнучи зменшити бюджетний дефіцит і відновити резерви, вичерпані під час війни. Натомість новий бюджет з'являється в той час, коли переговори за посередництва США значною мірою зайшли в глухий кут, європейські чиновники дедалі частіше попереджають про гібридні атаки, керовані з Москви, а Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі", – йдеться в статті.Агентство нагадує, що російський правитель володимир путін підкреслив, наскільки все змінилося, коли 1 жовтня знову почав погрожувати застосуванням всього російського арсеналу озброєння у випадку, якщо хтось захоче напасти на Калінінград чи інший регіон РФ.Путін також заявив, що нібито "ніхто не має таких засобів ураження, які має Росія"."Зростання витрат на ведення війни чинитиме тиск на Захід у той час, коли загострилася конфронтаційна риторика між європейськими столицями та Москвою. У середу Росія попередила, що розглядає європейські країни, які надають допомогу Києву, як такі, що "безпосередньо залучені" до конфлікту, і що її збройні сили можуть завдати ударів по підприємствах оборонної промисловості за межами території України", – йдеться в статті.Тим часом європейські чиновники попереджають про ризик посилення гібридної кампанії з боку Москви, спрямованої на посилення тиску на союзників Києва.

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