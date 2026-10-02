Замовників чи пособників убивства Фаріон не встановили, - поліція

Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, якого засуджено до довічного позбавлення волі за цей злочин, замовників чи пособників вбивства встановлено не було.



Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі національного марафону 2 жовтня, пише



"В цьому напрямку Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали останні два роки, скільки йшло це розслідування (щодо Зінченка безпосередньо). На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено", - йдеться в повідомленні.



В цьому контексті Нєбитов додав: "Тому, як і встановив суд, Зінченко діяв на власний розсуд за особистими переконаннями, і в тому числі у зв'язку із неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон".



Заступник голови Нацполіції зазначив, що було проведено 92 експертизи, допитано більше 1,5 тис. людей, опрацьовано десятки гігабайт інформації із сотні камер відеоспостереження.



Нєбитов зауважив, що не визнавати вину є правом Зінченка, суд це не враховував, а в сукупності всіх вагомих доказів прийняв рішення щодо вини обвинуваченого у скоєнні цього злочину.



Шевченківський райсуд Львова засудив 20-річного В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за убивство мовознавиці Ірини Фаріон.



В Офісі генпрокурора зазначили, що під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство "у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час розслідування та судового розгляду справи обвинуваченого у вбивстві філологині та громадської діячки, якогоза цей злочин, замовників чи пособників вбивства встановлено не було.Про це повідомив заступник голови Національної поліціїв ефірі національного марафону 2 жовтня, пише Українська правда "В цьому напрямку Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали останні два роки, скільки йшло це розслідування (щодо Зінченка безпосередньо). На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено", - йдеться в повідомленні.В цьому контексті Нєбитов додав: "Тому, як і встановив суд, Зінченко діяв на власний розсуд за особистими переконаннями, і в тому числі у зв'язку із неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон".Заступник голови Нацполіції зазначив, що було проведено 92 експертизи, допитано більше 1,5 тис. людей, опрацьовано десятки гігабайт інформації із сотні камер відеоспостереження.Нєбитов зауважив, що не визнавати вину є правом Зінченка, суд це не враховував, а в сукупності всіх вагомих доказів прийняв рішення щодо вини обвинуваченого у скоєнні цього злочину.Шевченківський райсуд Львова засудив 20-річногодо довічного ув'язнення за убивство мовознавиці Ірини Фаріон.В Офісі генпрокурора зазначили, що під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство "у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості".

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