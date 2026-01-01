Вбивцю Фаріон засудили до довічного ув'язнення

В’ячеславу Зінченку — обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його засудили до довічного ув’язнення.



Про це повідомила кореспондентка



Зінченко обвинувачений в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).



Вирок ухвалила колегія суддів — голова Петро Невойт та судді Олександр Баєв і Павло Едер. Сторона обвинувачення — прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів — вимагала довічного ув’язнення. Сторона захисту заперечувала будь-які докази вини свого підзахисного.



Зрештою, В’ячеслава Зінченка за статтею про вбивство засудили до довічного, а ще чотири роки присудили за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Під час засідання 1 жовтня суддя сказав, що вина Зінченка була доведена повністю.



Водночас рішення ще не є остаточним, і його можна оскаржити протягом 30 днів. Щодо цивільного позову про компенсацію доньці Фаріон Софії Особі, суд присудив їй 5 мільйонів гривень замість 15 мільйонів гривень, які вона вимагала. Після суду вона заявила, що спрямує ці гроші на потреби бригади «Рубіж», де служив її чоловік Василь Особа.



Упродовж судового розгляду Зінченко своєї вини не визнавав, він також відмовився від права на останнє слово. Окрім цього, Зінченко заперечував проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію розміром 15 мільйонів гривень за вбивство матері.



Як минуло судове засідання?



1 жовтня, коли Зінченку почали зачитувати вирок, суддя зачитав нотатки обвинуваченого, які він писав 8 липня 2024 року в потязі, коли їхав до Львова. Там він розробляв «чіткий план злочину з деталями» та намірами переховуватися після вбивства вдома, у Дніпрі. Також у телефоні Зінченка знайшли особисті дані Ірини Фаріон, зокрема її домашню адресу.



«Поки всі влаштовують мітинги, <…>, а потім мирно розходяться, я, тихо посміхаючись, гострив ніж, після чого робив те, чого хотіли мільйони. Я санітар цього суспільства, але все через особисту неприязнь. <…> Я обрав шлях, значить, буду йти до кінця, інакше не зможу дивитися на себе в дзеркалі», — писав Зінченко в нотатці.



Також зачитали листування Зінченка, у яких він, зареєстрований під ніком «Параноїк», цікавився, як купити та переробити зброю та набої.



Суддя заявив, що Зінченко ще з 2022 року почав долучатися до Telegram-груп, які пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Ще на етапі досудового розслідування встановили, що до Ірини Фаріон у нього виникла особиста неприязнь через її активну позицію щодо захисту української мови.



За даними слідства, саме В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року сидів на лаві в подвір’ї біля будинку Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік.



Під залою суду 1 жовтня збиралися люди, які вимагали засудити Зінченка до довічного ув’язнення. Вигукували: «Зінченко — зрадник України!», «Довічне, Зінченку довічне!», «Слава Ірині Фаріон», «Ірина Фаріон — Герой України!».



Туди ж прийшли й ті декілька людей, які підтримують Зінченка.



Нагадаємо, що суд у справі вбивства Ірини Фаріон перейшов до завершальної стадії — дебатів — ще у квітні. Кілька разів їх переносили через погане самопочуття обвинуваченого Зінченка, який оголосив голодування, також засідання переносили через зміну адвокатів, клопотання сторони захисту про відводи суддів і секретарів судового засідання, а також численні неявки захисників. Врешті стороні обвинувачення і потерпілій таки вдалося виступити, і суд пішов до нарадчої кімнати.



Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?



За даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.



Поліція заявляла, що хлопець у 2022 році став учасником інтернет-групи, яка пропагує культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.



За даними слідства, у Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шевченківський райсуд Львова виніс вирок— обвинуваченому у вбивстві мовознавиці. Його засудили до довічного ув’язнення.Про це повідомила кореспондентка hromadske із зали суду.людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).Вирок ухвалила колегія суддів — головата судді. Сторона обвинувачення — прокурорита— вимагала довічного ув’язнення. Сторона захисту заперечувала будь-які докази вини свого підзахисного.Зрештою, В’ячеслава Зінченка за статтею про вбивство засудили до довічного, а ще чотири роки присудили за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Під час засідання 1 жовтня суддя сказав, що вина Зінченка була доведена повністю.Водночас рішення ще не є остаточним, і його можна оскаржити протягом 30 днів. Щодо цивільного позову про компенсацію доньці Фаріон Софії Особі, суд присудив їй 5 мільйонів гривень замість 15 мільйонів гривень, які вона вимагала. Після суду вона заявила, що спрямує ці гроші на потреби бригади «Рубіж», де служив її чоловік Василь Особа.Упродовж судового розгляду Зінченко своєї вини не визнавав, він також відмовився від права на останнє слово. Окрім цього, Зінченко заперечував проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію розміром 15 мільйонів гривень за вбивство матері.1 жовтня, коли Зінченку почали зачитувати вирок, суддя зачитав нотатки обвинуваченого, які він писав 8 липня 2024 року в потязі, коли їхав до Львова. Там він розробляв «чіткий план злочину з деталями» та намірами переховуватися після вбивства вдома, у Дніпрі. Також у телефоні Зінченка знайшли особисті дані Ірини Фаріон, зокрема її домашню адресу.«Поки всі влаштовують мітинги, <…>, а потім мирно розходяться, я, тихо посміхаючись, гострив ніж, після чого робив те, чого хотіли мільйони. Я санітар цього суспільства, але все через особисту неприязнь. <…> Я обрав шлях, значить, буду йти до кінця, інакше не зможу дивитися на себе в дзеркалі», — писав Зінченко в нотатці.Також зачитали листування Зінченка, у яких він, зареєстрований під ніком «Параноїк», цікавився, як купити та переробити зброю та набої.Суддя заявив, що Зінченко ще з 2022 року почав долучатися до Telegram-груп, які пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Ще на етапі досудового розслідування встановили, що до Ірини Фаріон у нього виникла особиста неприязнь через її активну позицію щодо захисту української мови.За даними слідства, саме В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року сидів на лаві в подвір’ї біля будинку Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік.Під залою суду 1 жовтня збиралися люди, які вимагали засудити Зінченка до довічного ув’язнення. Вигукували: «Зінченко — зрадник України!», «Довічне, Зінченку довічне!», «Слава Ірині Фаріон», «Ірина Фаріон — Герой України!».Туди ж прийшли й ті декілька людей, які підтримують Зінченка.Нагадаємо, що суд у справі вбивства Ірини Фаріон перейшов до завершальної стадії — дебатів — ще у квітні. Кілька разів їх переносили через погане самопочуття обвинуваченого Зінченка, який оголосив голодування, також засідання переносили через зміну адвокатів, клопотання сторони захисту про відводи суддів і секретарів судового засідання, а також численні неявки захисників. Врешті стороні обвинувачення і потерпілій таки вдалося виступити, і суд пішов до нарадчої кімнати.За даними слідства, В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні.Поліція заявляла, що хлопець у 2022 році став учасником інтернет-групи, яка пропагує культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.За даними слідства, у Зінченка виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».

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