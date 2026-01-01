Хоче захищати Україну, як тато: донька загиблого поліцейського з Волині прийняла присягу в ліцеї





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"Сьогодні для Єлизавети - особливий день. Вона, як і сотні інших ліцеїстів, прийняла присягу. Але для її родини цей момент має особливе значення.



Єлизавета навчається в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Такий шлях дівчина обрала свідомо: хоче служити й захищати Україну, як її тато", - йдеться в повідомленні.



Юрій Кривошапка, поліцейський, загинув на полі бою влітку 2025 року. У нього залишилися неповнолітні донька і син та дружина.



Сьогодні, коли Єлизавета промовляла слова присяги, поруч із нею були не лише ліцеїсти та викладачі. Її підтримали співробітники управління кадрового забезпечення ГУНП та бійці стрілецького батальйону, батькові побратими.



«Для нас це був дуже щемкий момент. Бо за цією присягою - не просто початок навчання. За нею - пам’ять про батька, його приклад, його вибір і бажання доньки продовжувати шлях, який він обрав для себе. Ми не знаємо, якою буде її майбутня служба. Але вже сьогодні знаємо одне: Єлизавета росте людиною, яка має перед собою сильний приклад мужності, любові до України та відповідальності за інших», - сказав керівник сектору організації соціальної роботи в поліції Роман Оліферук.



Традиційно ліцеїсти приймають присягу 1 жовтня, у День захисників і захисниць України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Донька загиблого поліцейського з Волині Єлизавета Кривошапка прийняла присягу в ліцеї.Про це повідомили у поліції Волині."Сьогодні для Єлизавети - особливий день. Вона, як і сотні інших ліцеїстів, прийняла присягу. Але для її родини цей момент має особливе значення.Єлизавета навчається в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Такий шлях дівчина обрала свідомо: хоче служити й захищати Україну, як її тато", - йдеться в повідомленні.Юрій Кривошапка, поліцейський, загинув на полі бою влітку 2025 року. У нього залишилися неповнолітні донька і син та дружина.Сьогодні, коли Єлизавета промовляла слова присяги, поруч із нею були не лише ліцеїсти та викладачі. Її підтримали співробітники управління кадрового забезпечення ГУНП та бійці стрілецького батальйону, батькові побратими.«Для нас це був дуже щемкий момент. Бо за цією присягою - не просто початок навчання. За нею - пам’ять про батька, його приклад, його вибір і бажання доньки продовжувати шлях, який він обрав для себе. Ми не знаємо, якою буде її майбутня служба. Але вже сьогодні знаємо одне: Єлизавета росте людиною, яка має перед собою сильний приклад мужності, любові до України та відповідальності за інших», - сказав керівник сектору організації соціальної роботи в поліціїТрадиційно ліцеїсти приймають присягу 1 жовтня, у День захисників і захисниць України.

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