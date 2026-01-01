Дрон вдарив по Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідний реактор





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В Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України розповіли, що удар стався 30 вересня о 18:18 за київським часом.



Дрон влучив у територію, де розташований київський дослідницький реактор ВВР-М. Через атаку виникла пожежа, її швидко загасили.



Реактор не постраждав, радіація в нормі



Сам реактор і системи, які відповідають за безпеку, не пошкоджені. Радіаційний фон не змінився.



Його показники лишаються в межах природного фону - 0,16-0,20 мікрозівертів на годину.



Реактор не працює з лютого 2022 року. Його зупинили, щоб зменшити ризики, а активну зону, де розміщують ядерне паливо, повністю вивантажили. Зараз там лише планово обслуговують системи, важливі для безпеки.



"Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень - це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", - підкреслили у Державній інспекції ядерного регулювання.



Нагадаємо, 1 жовтня



Діти й персонал сховалися в укритті, а після дозволу екстрених служб їх евакуювали.



Тим часом у столиці зафіксували два влучання дронів поблизу опорної частини Південного мосту.



Рух метро та наземного транспорту мостом зупинили, а стан споруди обстежують працівники КП "Київавтошляхміст".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 30 вересня російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання.В Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України розповіли, що удар стався 30 вересня о 18:18 за київським часом.Дрон влучив у територію, де розташований київський дослідницький реактор ВВР-М. Через атаку виникла пожежа, її швидко загасили.Сам реактор і системи, які відповідають за безпеку, не пошкоджені. Радіаційний фон не змінився.Його показники лишаються в межах природного фону - 0,16-0,20 мікрозівертів на годину.Реактор не працює з лютого 2022 року. Його зупинили, щоб зменшити ризики, а активну зону, де розміщують ядерне паливо, повністю вивантажили. Зараз там лише планово обслуговують системи, важливі для безпеки."Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень - це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", - підкреслили у Державній інспекції ядерного регулювання.Нагадаємо, 1 жовтня дрон влучив у школу в Солом'янському районі Києва Діти й персонал сховалися в укритті, а після дозволу екстрених служб їх евакуювали.Тим часом у столиці зафіксували два влучання дронів поблизу опорної частини Південного мосту.Рух метро та наземного транспорту мостом зупинили, а стан споруди обстежують працівники КП "Київавтошляхміст".

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