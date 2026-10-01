У Києві вранці дрон влучив у будівлю школи. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні ДСНС. А мер міста Віталій Кличко вранці розповів про влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, пише



Потім Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння.



Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце.



За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.



В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.



Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 жовтня РФ знову атакувала Київ дронами. В Оболонському районі постраждав чоловік. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки. Вранці російський дрон влучив у школу в Соломʼянському районі.Про це йдеться у повідомленні ДСНС. А мер міставранці розповів про влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, пише LB.ua Потім Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння.Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце.За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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