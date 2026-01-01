Втрачене бронювання: ТЦК оголосив у розшук фізичного терапевта медзакладу в Луцьку

Владислав Дишко отримав відмову в продовженні бронювання. Роботодавець повторно забронювати працівника не зміг через його статус «у розшуку». Сам реабілітолог просить перевірити законність дій ТЦК.



Про деталі ситуації, позицію медзакладу, його розброньованого працівника і ТЦК, а також шляхи розв'язання проблеми повідомляює



Що сталося з перебронюванням реабілітолога центру реабілітації у Луцьку

Владислав Дишко зазначив, що через «безпідставні дії ТЦК фактично втратив можливість бути заброньованим і продовжувати працювати з ветеранами».



Медцентр реабілітації учасників бойових дій Луцької громади визнаний критично важливим підприємством. З його слів, роботодавець регулярно подає його документи на продовження бронювання. 30 липня цього року Владислава Дишка розбронювали в «Дії» для технічної процедури перебронювання і того ж дня медзаклад подав нову заяву.



Наступного дня, 31 липня, другий відділ Камінь-Каширського районного ТЦК та СП (селище Любешів), розповів реабілітолог, вніс відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформацію про порушення правил військового обліку та оголошення його в розшук.



«Причина від ТЦК — нібито «відмова або непроходження ВЛК». Але це не відповідає дійсності. Останню ВЛК я пройшов 20.08.2024 (18.08.2024-го Владиславу виповнилося 25 років — ред.). Жодних повісток після цього я не отримував. Від виконання військового обов'язку чи медогляду ніколи не ухилявся», — каже Владислав Дишко.



Сам Владислав Дишко стверджує, що до реєстру «Оберіг» працівники ТЦК внесли неправдиві дані.



«Прошу максимального розголосу та уваги відповідних органів, аби перевірити законність дій ТЦК, виправити дані в реєстрі та дати можливість далі допомагати пораненим бійцям», — зазначив фахівець.



2 серпня 2026 року заява на повторне бронювання фізичного терапевта в «Дії» була відхилена. Цю інформацію також підтвердив виконувач обов'язків директора медцентру Олександр Козлюк. Повторно забронювати Владислава Дишка через «Дію» не змогли — отримали відмову.



«Звірки з ТЦК ведемо, надали всю інформацію. А чого його кинули в розшук — не готовий сказати. Ми працюємо через «Дію». Подавали на бронювання і нам було відмовлено. Як далі буде — не знаю. Чи він штраф заплатить, чи знімуть з розшуку... Це хороший працівник, дуже толковий спеціаліст!» — сказав Олександр Козлюк.



Наразі Владислав Дишко офіційно перебуває у відпусці. Він розповів, що працює з адвокатом, а також звертався зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — ця скарга перебуває на розгляді в командування Сухопутних військ ЗСУ.



«Пацієнти чекають, як військові, так і цивільні. Замість того, щоб допомагати людям, я повинен боротися з незаконними діями ТЦК», — зазначив фізичний терапевт.



Прозиція Волинського ТЦК: чому медзаклад не зміг повторно забронювати працівника

За роз'ясненням журналісти звернулися до Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Речниця повідомила, що фізичний терапевт Владислав Дишко мав чинне бронювання до 30 липня 2026 року.



З її слів, ТЦК та СП не ухвалюють рішень щодо розбронювання медичних працівників — це виключно прерогатива роботодавця та уповноважених держорганів, тому розбронювання відбулося за заявою керівника установи, де працює фізичний терапевт.



«Під час правового режиму воєнного стану військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію щороку. Оскільки громадянин востаннє проходив ВЛК 20.08.2024, АІТС «Оберіг» в автоматичному режимі сформував йому повістку на проходження медичного огляду на 06.08.2026-го», — сказала Уляна Кравчук.



Речниця обласного ТЦК зазначила, що АІТС «Оберіг» із 27 серпня 2026 року в автоматичному режимі зафіксувала статус розшуку за порушення правил військового обліку через неприбуття Владислава Дишка за повісткою.



«07.09.2026 громадянину було виписано повторну повістку з викликом на 22.09.2026, за якою він також не прибув. Наразі даний громадянин є порушником правил військового обліку», — поінформувала Уляна Кравчук.



З її слів, чоловіку необхідно прибути до ТЦК та СП для проходження ВЛК, щоб припинити правопорушення та врегулювати свій військово-обліковий статус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фізичний терапевт Медцентру реабілітації учасників бойових дій Луцької громадиотримав відмову в продовженні бронювання. Роботодавець повторно забронювати працівника не зміг через його статус «у розшуку». Сам реабілітолог просить перевірити законність дій ТЦК.Про деталі ситуації, позицію медзакладу, його розброньованого працівника і ТЦК, а також шляхи розв'язання проблеми повідомляює "Суспільне". зазначив, що через «безпідставні дії ТЦК фактично втратив можливість бути заброньованим і продовжувати працювати з ветеранами».Медцентр реабілітації учасників бойових дій Луцької громади визнаний критично важливим підприємством. З його слів, роботодавець регулярно подає його документи на продовження бронювання. 30 липня цього року Владислава Дишка розбронювали в «Дії» для технічної процедури перебронювання і того ж дня медзаклад подав нову заяву.Наступного дня, 31 липня, другий відділ Камінь-Каширського районного ТЦК та СП (селище Любешів), розповів реабілітолог, вніс відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформацію про порушення правил військового обліку та оголошення його в розшук.«Причина від ТЦК — нібито «відмова або непроходження ВЛК». Але це не відповідає дійсності. Останню ВЛК я пройшов 20.08.2024 (18.08.2024-го Владиславу виповнилося 25 років — ред.). Жодних повісток після цього я не отримував. Від виконання військового обов'язку чи медогляду ніколи не ухилявся», — каже Владислав Дишко.Сам Владислав Дишко стверджує, що до реєстру «Оберіг» працівники ТЦК внесли неправдиві дані.«Прошу максимального розголосу та уваги відповідних органів, аби перевірити законність дій ТЦК, виправити дані в реєстрі та дати можливість далі допомагати пораненим бійцям», — зазначив фахівець.2 серпня 2026 року заява на повторне бронювання фізичного терапевта в «Дії» була відхилена. Цю інформацію також підтвердив виконувач обов'язків директора медцентру. Повторно забронювати Владислава Дишка через «Дію» не змогли — отримали відмову.«Звірки з ТЦК ведемо, надали всю інформацію. А чого його кинули в розшук — не готовий сказати. Ми працюємо через «Дію». Подавали на бронювання і нам було відмовлено. Як далі буде — не знаю. Чи він штраф заплатить, чи знімуть з розшуку... Це хороший працівник, дуже толковий спеціаліст!» — сказав Олександр Козлюк.Наразі Владислав Дишко офіційно перебуває у відпусці. Він розповів, що працює з адвокатом, а також звертався зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — ця скарга перебуває на розгляді в командування Сухопутних військ ЗСУ.«Пацієнти чекають, як військові, так і цивільні. Замість того, щоб допомагати людям, я повинен боротися з незаконними діями ТЦК», — зазначив фізичний терапевт.За роз'ясненням журналісти звернулися до Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Речниця повідомила, що фізичний терапевт Владислав Дишко мав чинне бронювання до 30 липня 2026 року.З її слів, ТЦК та СП не ухвалюють рішень щодо розбронювання медичних працівників — це виключно прерогатива роботодавця та уповноважених держорганів, тому розбронювання відбулося за заявою керівника установи, де працює фізичний терапевт.«Під час правового режиму воєнного стану військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію щороку. Оскільки громадянин востаннє проходив ВЛК 20.08.2024, АІТС «Оберіг» в автоматичному режимі сформував йому повістку на проходження медичного огляду на 06.08.2026-го», — сказала Уляна Кравчук.Речниця обласного ТЦК зазначила, що АІТС «Оберіг» із 27 серпня 2026 року в автоматичному режимі зафіксувала статус розшуку за порушення правил військового обліку через неприбуття Владислава Дишка за повісткою.«07.09.2026 громадянину було виписано повторну повістку з викликом на 22.09.2026, за якою він також не прибув. Наразі даний громадянин є порушником правил військового обліку», — поінформувала Уляна Кравчук.З її слів, чоловіку необхідно прибути до ТЦК та СП для проходження ВЛК, щоб припинити правопорушення та врегулювати свій військово-обліковий статус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію