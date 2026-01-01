У Луцьку можливі перебої із безготівковою оплатою в маршрутках і тролейбусах

У Луцьку можливі тимчасові перебої в безготівковій оплаті «Сіті Кард» у громадському транспорті.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.У зв’язку з пошкодженням унаслідок ворожих атак дата-центрів та об’єктів цифрової інфраструктури України можливі тимчасові перебої в роботі окремих інформаційних і платіжних сервісів. Це може впливати на функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.У випадку виникнення таких перебоїв оплата проїзду банківською карткою або за допомогою QR-коду може бути тимчасово недоступною.Водночас транспортні картки «Сіті Кард» можуть використовуватися для оплати проїзду в автономному режимі за умови наявності на картці достатнього залишку коштів.Пасажирам рекомендують завчасно поповнювати транспортні картки «Сіті Кард» та дбати про достатній залишок коштів для оплати проїзду.Це дозволить здійснити валідацію поїздки навіть у випадку тимчасової недоступності окремих зовнішніх інформаційних або платіжних сервісів.Зараз здійснюють усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи системи та оперативного відновлення окремих сервісів.Просимо пасажирів із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей