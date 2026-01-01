Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків перший день жовтня
Сьогодні, 22:38
На території Волинської області місцеві синоптики прогнозують мінливу хмарність на четвер, 1 жжовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 18-20°.
На території Волинської області також очікують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 16-21°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 18-20°.
На території Волинської області також очікують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, вдень 16-21°.
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