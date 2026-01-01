1 жовтня на Волині: гортаючи календар
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1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць України. З цієї нагоди о 9:00 загиблі оборонці будуть вшановані загальнонаціональною хвилиною мовчання. 1 жовтня - день Покрови Пресвятої Богородиці.
Також сьогодні день народження відзначають начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.
ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
Також 1 жовтня відзначають Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
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Також сьогодні день народження відзначають начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.
ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
Також 1 жовтня відзначають Всесвітній день вегетаріанства, Міжнародний день кави.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
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