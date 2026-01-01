В Україні знову вводять графіки відключень світла
30 вересня, 23:19
В частині України запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок численних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це "Економічна правда", посилаючись на Міненерго.
Укренерго уточнило, що станом на 18:15 обмеження застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Причиною стало перевантаження обладнання, зумовлене російським обстрілом.
Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і поверненням обладнання в роботу. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Споживачів закликають перевіряти інформацію про відключення на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу, а за наявності електроенергії — споживати її ощадливо.
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Про це "Економічна правда", посилаючись на Міненерго.
Укренерго уточнило, що станом на 18:15 обмеження застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Причиною стало перевантаження обладнання, зумовлене російським обстрілом.
Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і поверненням обладнання в роботу. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Споживачів закликають перевіряти інформацію про відключення на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу, а за наявності електроенергії — споживати її ощадливо.
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