В Україні знову вводять графіки відключень світла





Про це



Укренерго уточнило, що станом на 18:15 обмеження застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Причиною стало перевантаження обладнання, зумовлене російським обстрілом.



Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і поверненням обладнання в роботу. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.



Споживачів закликають перевіряти інформацію про відключення на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу, а за наявності електроенергії — споживати її ощадливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В частині України запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок численних російських атак на енергетичну інфраструктуру.Про це "Економічна правда" , посилаючись на Міненерго.Укренерго уточнило, що станом на 18:15 обмеження застосували в частині районів Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Причиною стало перевантаження обладнання, зумовлене російським обстрілом.Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і поверненням обладнання в роботу. Аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.Споживачів закликають перевіряти інформацію про відключення на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу, а за наявності електроенергії — споживати її ощадливо.

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