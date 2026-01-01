У Луцьку водій напідпитку спричинив ДТП

У Луцьку водій напідпитку спричинив ДТП
В обласному центрі Волині нетверезий водій спричинив ДТП.

Про це повідомляють у патрульній полції Волині.

30 вересня, близько 7-ї години, на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda, повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі зустрічному автомобілю IVECO, унаслідок чого відбулося зіткнення. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
У Луцьку водій напідпитку спричинив ДТП

Під час спілкування з водієм Skoda патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,90 проміле.

На керманича інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, п'яний за кермом
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