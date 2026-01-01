Продавав незавершені будівництва: волинянин відшкодував до держбюджету понад 5 мільйонів гривень

Викритий в ухиленні від сплати податків волинянин відшкодував до держбюджету понад 5 мільйонів гривень.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету більш ніж 5 млн грн не сплачених громадянином податків.Ще сто тисяч гривень волинянин перерахував на потреби Сил Оборони.Встановлено, що упродовж 2019-2025 років житель Луцького району продавав за готівку об’єкти незавершеного будівництва на території Волинської області.Під час оформлення угод декларував та сплачував обов’язкові платежі лише з доходу від продажу земельних ділянок, фактично приховуючи від оподаткування вартість розташованої на них нерухомості.У результаті таких дій чоловік ухилився від сплати 5,1 млн грн податків та зборів.За фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах було розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 212 КК України).Під час слідчих дій, здійснюваних детективами ТУ БЕБ у Волинській області, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.З огляду на це, як і передбачено законодавством (ч. 4 ст. 212 КК України), прокурори скерували до суду клопотання про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.