Продавав незавершені будівництва: волинянин відшкодував до держбюджету понад 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:13
Викритий в ухиленні від сплати податків волинянин відшкодував до держбюджету понад 5 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету більш ніж 5 млн грн не сплачених громадянином податків.
Ще сто тисяч гривень волинянин перерахував на потреби Сил Оборони.
Встановлено, що упродовж 2019-2025 років житель Луцького району продавав за готівку об’єкти незавершеного будівництва на території Волинської області.
Під час оформлення угод декларував та сплачував обов’язкові платежі лише з доходу від продажу земельних ділянок, фактично приховуючи від оподаткування вартість розташованої на них нерухомості.
У результаті таких дій чоловік ухилився від сплати 5,1 млн грн податків та зборів.
За фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах було розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 212 КК України).
Під час слідчих дій, здійснюваних детективами ТУ БЕБ у Волинській області, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.
З огляду на це, як і передбачено законодавством (ч. 4 ст. 212 КК України), прокурори скерували до суду клопотання про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету більш ніж 5 млн грн не сплачених громадянином податків.
Ще сто тисяч гривень волинянин перерахував на потреби Сил Оборони.
Встановлено, що упродовж 2019-2025 років житель Луцького району продавав за готівку об’єкти незавершеного будівництва на території Волинської області.
Під час оформлення угод декларував та сплачував обов’язкові платежі лише з доходу від продажу земельних ділянок, фактично приховуючи від оподаткування вартість розташованої на них нерухомості.
У результаті таких дій чоловік ухилився від сплати 5,1 млн грн податків та зборів.
За фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах було розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 212 КК України).
Під час слідчих дій, здійснюваних детективами ТУ БЕБ у Волинській області, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.
З огляду на це, як і передбачено законодавством (ч. 4 ст. 212 КК України), прокурори скерували до суду клопотання про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.
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