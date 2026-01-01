Підтвердили загибель воїна з Луцька Володимира Крачунова

Володимир Крачунов, який загинув, захищаючи Україну.



Про це



Володимир Вікторович Крачунов народився 4 березня 1976 року. Все життя прожив у Луцьку. Був приватним підприємцем.



Для рідних і близьких Володимир назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброю та щирою людиною. Таким його знали друзі, таким пам’ятає родина.



Дружина Ольга В’ячеславівна розповідає, що Володимир був люблячим чоловіком і турботливим батьком трьох доньок — Анни, Софії та Злати.



«Кращої людини у світі я не зустрічала. Людина, яка сіяла добро, щастя, усмішку всім, і від того він був щасливий. Дуже світла і добра людина. Володя жив для людей і для сім’ї. Найкращий чоловік і тато. Він розчинявся в любові до сім’ї. Доньки були викохані його любов’ю, він ростив їх з трепетом і ніжністю», — згадує Ольга.



Володимир був вольовим і сміливим чоловіком. Коли його мобілізували, він сказав дружині: «Хто, як не я, буде вас захищати».



27 жовтня 2024 року Володимир Крачунов загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Він до кінця залишився вірним військовій присязі, мужньо виконав свій обов’язок та віддав життя в бою за Україну і її свободу.



Майже два роки Володимир вважався зниклим безвісти. Увесь цей час його родина жила з надією, що він живий і одного дня повернеться додому.



У Героя залишилися дружина Ольга, троє доньок Анна, Софія та Злата, мама і сестра.



Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Володимира. Розділяємо біль близьких, які майже два роки чекали на його повернення.



Низький уклін Захиснику за мужність, відвагу і любов до України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" до Луцька повертається захисник України, який загинув, захищаючи Україну.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Володимир Вікторович Крачунов народився 4 березня 1976 року. Все життя прожив у Луцьку. Був приватним підприємцем.Для рідних і близьких Володимир назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброю та щирою людиною. Таким його знали друзі, таким пам’ятає родина.Дружинарозповідає, що Володимир був люблячим чоловіком і турботливим батьком трьох доньок —та«Кращої людини у світі я не зустрічала. Людина, яка сіяла добро, щастя, усмішку всім, і від того він був щасливий. Дуже світла і добра людина. Володя жив для людей і для сім’ї. Найкращий чоловік і тато. Він розчинявся в любові до сім’ї. Доньки були викохані його любов’ю, він ростив їх з трепетом і ніжністю», — згадує Ольга.Володимир був вольовим і сміливим чоловіком. Коли його мобілізували, він сказав дружині: «Хто, як не я, буде вас захищати».27 жовтня 2024 року Володимир Крачунов загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Він до кінця залишився вірним військовій присязі, мужньо виконав свій обов’язок та віддав життя в бою за Україну і її свободу.Майже два роки Володимир вважався зниклим безвісти. Увесь цей час його родина жила з надією, що він живий і одного дня повернеться додому.У Героя залишилися дружина Ольга, троє доньок Анна, Софія та Злата, мама і сестра.Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Володимира. Розділяємо біль близьких, які майже два роки чекали на його повернення.Низький уклін Захиснику за мужність, відвагу і любов до України.

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