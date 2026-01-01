На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф

На Волині за добу рятувальники ліквідували чотири пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.29 вересня о 09:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селищі Дубище Рожищенської громади Луцького району. О 10:10 пожежу ліквідували вогнеборці 3 ДПРЧ м. Рожище та МПО с. Копачівка.О 09:51 надійшло повідомлення про загоряння торфу за межами с. Піски-Річицькі Забродівської громади Ковельського району. О 20:31 пожежу ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне. До робіт також долучилися місцеві жителі.Об 11:24 рятувальникам повідомили про пожежу в господарській споруді в с. Самари Самарівської громади Ковельського району. До ліквідації залучалися вогнеборці 14 ДПРЧ, МПО сіл Самари та Млинове. О 12:06 пожежу ліквідували.Сьогодні о 02:05 виникла пожежа в господарській споруді в с. Козлиничі Маневицької громади Камінь-Каширського району. О 03:12 її ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ селища Маневичі, МПО с. Цміни та с. Велика Осниця.Дві пожежі виникли через коротке замикання електромережі, ще одна — через порушення правил експлуатації електропобутових приладів. Причиною загоряння торфу стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Причина пожежі в с. Козлиничі встановлюється.