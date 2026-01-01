На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф

На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф
На Волині за добу рятувальники ліквідували чотири пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

29 вересня о 09:45 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селищі Дубище Рожищенської громади Луцького району. О 10:10 пожежу ліквідували вогнеборці 3 ДПРЧ м. Рожище та МПО с. Копачівка.

О 09:51 надійшло повідомлення про загоряння торфу за межами с. Піски-Річицькі Забродівської громади Ковельського району. О 20:31 пожежу ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне. До робіт також долучилися місцеві жителі.

Об 11:24 рятувальникам повідомили про пожежу в господарській споруді в с. Самари Самарівської громади Ковельського району. До ліквідації залучалися вогнеборці 14 ДПРЧ, МПО сіл Самари та Млинове. О 12:06 пожежу ліквідували.

Сьогодні о 02:05 виникла пожежа в господарській споруді в с. Козлиничі Маневицької громади Камінь-Каширського району. О 03:12 її ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ селища Маневичі, МПО с. Цміни та с. Велика Осниця.
На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф

Дві пожежі виникли через коротке замикання електромережі, ще одна — через порушення правил експлуатації електропобутових приладів. Причиною загоряння торфу стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Причина пожежі в с. Козлиничі встановлюється.
На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф

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Теги: пожежа, Волинь
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