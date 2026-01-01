В озері Світязь рівень води знизився попри дощі
Сьогодні, 16:49
Після дощів минулого тижня рівень води у Стиру в межах Луцька піднявся на 13 сантиметрів, однак суттєвих змін у стані водойм Волині водники не фіксують. Рівень води в озері Світязь, навпаки, знизився.
Про це 29 вересня у коментарі Суспільному розповіла інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів Олена Митрофанюк.
У межах Луцька рівень води у Стиру нині становить 221 сантиметр. Тоді як станом на 17 вересня, він був на позначці 208 сантиметрів. За словами Олени Митрофанюк, на підвищення рівня дещо вплинули опади.
Водночас в інших місцях на Стиру рівень води знижується. Зокрема, поблизу села Колки він упав.
«Ці дощі не повпливали сильно на рівень води, тому що рівні ґрунтових вод є дуже низькі. Опадів було недостатньо, щоб вони суттєво вплинули на рівні», — пояснила Олена Митрофанюк.
В озері Світязь рівень води за цей час також знизився — із 97 до 95 сантиметрів. Зі слів Олени Митрофанюк, це ще не історичний мінімум: найнижчий показник, який фіксували водники, становив 90 сантиметрів.
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Про це 29 вересня у коментарі Суспільному розповіла інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів Олена Митрофанюк.
У межах Луцька рівень води у Стиру нині становить 221 сантиметр. Тоді як станом на 17 вересня, він був на позначці 208 сантиметрів. За словами Олени Митрофанюк, на підвищення рівня дещо вплинули опади.
Водночас в інших місцях на Стиру рівень води знижується. Зокрема, поблизу села Колки він упав.
«Ці дощі не повпливали сильно на рівень води, тому що рівні ґрунтових вод є дуже низькі. Опадів було недостатньо, щоб вони суттєво вплинули на рівні», — пояснила Олена Митрофанюк.
В озері Світязь рівень води за цей час також знизився — із 97 до 95 сантиметрів. Зі слів Олени Митрофанюк, це ще не історичний мінімум: найнижчий показник, який фіксували водники, становив 90 сантиметрів.
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