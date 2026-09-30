Росія офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю





Про це пише



У документі Москва звинуватила Альянс у "небезпечному та необдуманому курсі", що несе "високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту".



У документі також йшлося про можливість "російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу з самого початку".



"Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни", – йдеться в дипломатичній ноті, яку цитує Reuters.



Водночас, у письмовій відповіді НАТО, з якою ознайомилося видання, зазначено, що НАТО є оборонним альянсом, зобов'язаним протидіяти загрозам для своїх членів з усіх боків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Агентство Reuters з посиланням на документ, надісланий НАТО від РФ, написало, що Росія попередила про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати її Калінінградську область.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію.У документі Москва звинуватила Альянс у "небезпечному та необдуманому курсі", що несе "високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту".У документі також йшлося про можливість "російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу з самого початку"."Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни", – йдеться в дипломатичній ноті, яку цитує Reuters.Водночас, у письмовій відповіді НАТО, з якою ознайомилося видання, зазначено, що НАТО є оборонним альянсом, зобов'язаним протидіяти загрозам для своїх членів з усіх боків.

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