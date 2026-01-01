На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
Сьогодні, 15:51
На Волині вручили посмертні нагороди родинам полеглих прикордонників.
По це повідомили у шостому прикордонному загоні Волині 30 вересня.
Напередодні Дня захисників та захисниць України у гарнізонному храмі Юрія Переможця у Луцьку відбулася церемонія вручення посмертних державних нагород родинам полеглих військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Відзнаки рідним вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення полковник Михайло Косарев.
Перед початком заходу військові капелани відслужили літію за загиблими воїнами-прикордонниками.
Згідно з указом Президента України тринадцять військовослужбовців ДПСУ з Волині, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави, удостоєні різних державних нагород. Серед відзначених – бійці 3-го, 6-го, 8-го, 15-го мобільного та 105-го прикордонних загонів.
Зокрема відзнаки отримали родини чотирьох бійців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені: старший сержант Юрій Ващишин з Нововолинська та сержант Тарас Парфенюк з Іваничівської громади.
Старший сержант Костянтин Голуб із Луцька та старший сержант Олександр Варенцов із Любешівської громади нагороджені медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Нагороди отримали і п’ять родин військовослужбовців Луганського прикордонного загону.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) вручили рідним старшого сержанта Олександра Повха з Луцької громади, молодшого сержанта Віктора Піддубного з Цуманської громади та молодшого сержанта Анатолія Бугайчука з Колківської громади.
Головний сержант Володимир Дмитрук з Любомля удостоєний медалі «Захиснику Вітчизни» (посмертно) та молодший сержант Віктор Шинкарук із Самарівської громади Ковельського району нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Відзнаки отримали і рідні двох військовослужбовців 15-го мобільного прикордонного загону. Це старший сержант Микола Дроздюк з Підгайцівської громади, який удостоєний медалі «За військову службу Україні» (посмертно) та старший сержант Ярослав Пилипюк з Велицької громади Ковельського району, який відзначений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений й офіцер Чернігівського прикордонного загону з Турійської громади капітан Віктор Кіц.
Медаль «Захисника Вітчизни» (посмертно) вручили й сім’ї військовослужбовця 8 прикордонного загону – головного сержанта Максима Батуріна із Запоріжжя, рідні якого були змушені евакуюватися на Волинь через постійні обстріли міста окупантами.
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По це повідомили у шостому прикордонному загоні Волині 30 вересня.
Напередодні Дня захисників та захисниць України у гарнізонному храмі Юрія Переможця у Луцьку відбулася церемонія вручення посмертних державних нагород родинам полеглих військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Відзнаки рідним вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення полковник Михайло Косарев.
Перед початком заходу військові капелани відслужили літію за загиблими воїнами-прикордонниками.
Згідно з указом Президента України тринадцять військовослужбовців ДПСУ з Волині, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави, удостоєні різних державних нагород. Серед відзначених – бійці 3-го, 6-го, 8-го, 15-го мобільного та 105-го прикордонних загонів.
Зокрема відзнаки отримали родини чотирьох бійців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені: старший сержант Юрій Ващишин з Нововолинська та сержант Тарас Парфенюк з Іваничівської громади.
Старший сержант Костянтин Голуб із Луцька та старший сержант Олександр Варенцов із Любешівської громади нагороджені медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Нагороди отримали і п’ять родин військовослужбовців Луганського прикордонного загону.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) вручили рідним старшого сержанта Олександра Повха з Луцької громади, молодшого сержанта Віктора Піддубного з Цуманської громади та молодшого сержанта Анатолія Бугайчука з Колківської громади.
Головний сержант Володимир Дмитрук з Любомля удостоєний медалі «Захиснику Вітчизни» (посмертно) та молодший сержант Віктор Шинкарук із Самарівської громади Ковельського району нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
Відзнаки отримали і рідні двох військовослужбовців 15-го мобільного прикордонного загону. Це старший сержант Микола Дроздюк з Підгайцівської громади, який удостоєний медалі «За військову службу Україні» (посмертно) та старший сержант Ярослав Пилипюк з Велицької громади Ковельського району, який відзначений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений й офіцер Чернігівського прикордонного загону з Турійської громади капітан Віктор Кіц.
Медаль «Захисника Вітчизни» (посмертно) вручили й сім’ї військовослужбовця 8 прикордонного загону – головного сержанта Максима Батуріна із Запоріжжя, рідні якого були змушені евакуюватися на Волинь через постійні обстріли міста окупантами.
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