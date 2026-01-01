На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині вручили посмертні нагороди родинам полеглих прикордонників.

По це повідомили у шостому прикордонному загоні Волині 30 вересня.

Напередодні Дня захисників та захисниць України у гарнізонному храмі Юрія Переможця у Луцьку відбулася церемонія вручення посмертних державних нагород родинам полеглих військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Відзнаки рідним вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення полковник Михайло Косарев.

Перед початком заходу військові капелани відслужили літію за загиблими воїнами-прикордонниками.

Згідно з указом Президента України тринадцять військовослужбовців ДПСУ з Волині, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави, удостоєні різних державних нагород. Серед відзначених – бійці 3-го, 6-го, 8-го, 15-го мобільного та 105-го прикордонних загонів.

Зокрема відзнаки отримали родини чотирьох бійців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені: старший сержант Юрій Ващишин з Нововолинська та сержант Тарас Парфенюк з Іваничівської громади.
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

Старший сержант Костянтин Голуб із Луцька та старший сержант Олександр Варенцов із Любешівської громади нагороджені медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

Нагороди отримали і п’ять родин військовослужбовців Луганського прикордонного загону.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) вручили рідним старшого сержанта Олександра Повха з Луцької громади, молодшого сержанта Віктора Піддубного з Цуманської громади та молодшого сержанта Анатолія Бугайчука з Колківської громади.
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

Головний сержант Володимир Дмитрук з Любомля удостоєний медалі «Захиснику Вітчизни» (посмертно) та молодший сержант Віктор Шинкарук із Самарівської громади Ковельського району нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

Відзнаки отримали і рідні двох військовослужбовців 15-го мобільного прикордонного загону. Це старший сержант Микола Дроздюк з Підгайцівської громади, який удостоєний медалі «За військову службу Україні» (посмертно) та старший сержант Ярослав Пилипюк з Велицької громади Ковельського району, який відзначений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений й офіцер Чернігівського прикордонного загону з Турійської громади капітан Віктор Кіц.
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

Медаль «Захисника Вітчизни» (посмертно) вручили й сім’ї військовослужбовця 8 прикордонного загону – головного сержанта Максима Батуріна із Запоріжжя, рідні якого були змушені евакуюватися на Волинь через постійні обстріли міста окупантами.
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
На Волині 13 родинам загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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