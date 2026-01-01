На Сумщині загинув воїн з Волині Олександр Оліферчук
Сьогодні, 20:35
Жорстока війна продовжує забирати життя наших Героїв. Страшна звістка надійшла на Камінь-Каширщину.
Про загибель воїна-краянина повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"З сумом повідомляємо, що підтвердилась загибель мужнього Оборонця з села Полиці - Оліферчука Олександра Васильовича, 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне. Воїн загинув у населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого інформуватимуть додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про загибель воїна-краянина повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
"З сумом повідомляємо, що підтвердилась загибель мужнього Оборонця з села Полиці - Оліферчука Олександра Васильовича, 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне. Воїн загинув у населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого інформуватимуть додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій напідпитку спричинив ДТП
Сьогодні, 21:16
На Сумщині загинув воїн з Волині Олександр Оліферчук
Сьогодні, 20:35
Продавав незавершені будівництва: волинянин відшкодував до держбюджету понад 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:13
На Волині горіли житловий будинок, господарські споруди та торф
Сьогодні, 18:21
Підтвердили загибель воїна з Луцька Володимира Крачунова
Сьогодні, 17:00