На Сумщині загинув воїн з Волині Олександр Оліферчук





Про загибель воїна-краянина повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.



"З сумом повідомляємо, що підтвердилась загибель мужнього Оборонця з села Полиці - Оліферчука Олександра Васильовича, 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне. Воїн загинув у населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого інформуватимуть додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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