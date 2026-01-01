В Україні почалась хвиля грипу та ГРВІ, але вакцин немає
Сьогодні, 03:44
На цьому тижні розпочинається офіційний епідемічний сезон ГРВІ та грипу, який триватиме до 23 травня 2027 року.
Про це повідомляє ВВС, посилаючись на Центр громадського здоровʼя МОЗ.
Сезон посиленого епідеміологічного нагляду за ГРВІ – це період року, коли традиційно зростає кількість випадків респіраторних інфекцій.
Минулого тижня на Івано-Франківщині зафіксували зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на майже 77%, порівняно з попереднім тижнем.
На Волині, за даними місцевого Центру контролю та профілактики хвороб, від початку вересня спостерігають щотижневий приріст захворюваності на грип і ГРВІ на 20-40%. Там зафіксували циркуляцію вірусів респіраторної групи, зокрема риновірусів.
"Ріст є, продиктований переважно початком навчального року", – повідомили ВВС News Україна у Центрі громадського здоровʼя (ЦГЗ). Наразі там готують узагальнені дані по всій країні, хоча поки що значного стрибка захворюваності там не фіксують.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає, що цього сезону в країнах Північної півкулі (зокрема в Україні), актуальними будуть грип А (H1N1 і H3N2) та грип B (лінія Victoria).
Попри початок епідемічного сезону вакцин для профілактики в Україні ще не завезли. У низці клінік сказали ВВС, що препарати поки немає можливості привезти - потрібно час від часу телефонувати і уточнювати, коли можуть з'явитись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ВВС, посилаючись на Центр громадського здоровʼя МОЗ.
Сезон посиленого епідеміологічного нагляду за ГРВІ – це період року, коли традиційно зростає кількість випадків респіраторних інфекцій.
Минулого тижня на Івано-Франківщині зафіксували зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на майже 77%, порівняно з попереднім тижнем.
На Волині, за даними місцевого Центру контролю та профілактики хвороб, від початку вересня спостерігають щотижневий приріст захворюваності на грип і ГРВІ на 20-40%. Там зафіксували циркуляцію вірусів респіраторної групи, зокрема риновірусів.
"Ріст є, продиктований переважно початком навчального року", – повідомили ВВС News Україна у Центрі громадського здоровʼя (ЦГЗ). Наразі там готують узагальнені дані по всій країні, хоча поки що значного стрибка захворюваності там не фіксують.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає, що цього сезону в країнах Північної півкулі (зокрема в Україні), актуальними будуть грип А (H1N1 і H3N2) та грип B (лінія Victoria).
Попри початок епідемічного сезону вакцин для профілактики в Україні ще не завезли. У низці клінік сказали ВВС, що препарати поки немає можливості привезти - потрібно час від часу телефонувати і уточнювати, коли можуть з'явитись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні почалась хвиля грипу та ГРВІ, але вакцин немає
Сьогодні, 03:44
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні знову вводять графіки відключень світла
30 вересня, 23:19
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків перший день жовтня
30 вересня, 22:38