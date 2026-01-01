В Україні почалась хвиля грипу та ГРВІ, але вакцин немає





Про це повідомляє



Сезон посиленого епідеміологічного нагляду за ГРВІ – це період року, коли традиційно зростає кількість випадків респіраторних інфекцій.



Минулого тижня на Івано-Франківщині зафіксували зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на майже 77%, порівняно з попереднім тижнем.



На Волині, за даними місцевого Центру контролю та профілактики хвороб, від початку вересня спостерігають щотижневий приріст захворюваності на грип і ГРВІ на 20-40%. Там зафіксували циркуляцію вірусів респіраторної групи, зокрема риновірусів.



"Ріст є, продиктований переважно початком навчального року", – повідомили ВВС News Україна у Центрі громадського здоровʼя (ЦГЗ). Наразі там готують узагальнені дані по всій країні, хоча поки що значного стрибка захворюваності там не фіксують.



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає, що цього сезону в країнах Північної півкулі (зокрема в Україні), актуальними будуть грип А (H1N1 і H3N2) та грип B (лінія Victoria).



Попри початок епідемічного сезону вакцин для профілактики в Україні ще не завезли. У низці клінік сказали ВВС, що препарати поки немає можливості привезти - потрібно час від часу телефонувати і уточнювати, коли можуть з'явитись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На цьому тижні розпочинається офіційний епідемічний сезон ГРВІ та грипу, який триватиме до 23 травня 2027 року.Про це повідомляє ВВС , посилаючись на Центр громадського здоровʼя МОЗ.Сезон посиленого епідеміологічного нагляду за ГРВІ – це період року, коли традиційно зростає кількість випадків респіраторних інфекцій.Минулого тижня на Івано-Франківщині зафіксували зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на майже 77%, порівняно з попереднім тижнем.На Волині, за даними місцевого Центру контролю та профілактики хвороб, від початку вересня спостерігають щотижневий приріст захворюваності на грип і ГРВІ на 20-40%. Там зафіксували циркуляцію вірусів респіраторної групи, зокрема риновірусів."Ріст є, продиктований переважно початком навчального року", – повідомили ВВС News Україна у Центрі громадського здоровʼя (ЦГЗ). Наразі там готують узагальнені дані по всій країні, хоча поки що значного стрибка захворюваності там не фіксують.Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає, що цього сезону в країнах Північної півкулі (зокрема в Україні), актуальними будуть грип А (H1N1 і H3N2) та грип B (лінія Victoria).Попри початок епідемічного сезону вакцин для профілактики в Україні ще не завезли. У низці клінік сказали ВВС, що препарати поки немає можливості привезти - потрібно час від часу телефонувати і уточнювати, коли можуть з'явитись.

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