Росіянам і білорусам можуть заборонити купувати житло в Литві





Обмеження діятиме навіть для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання в країні, повідомляє



Для громадян Білорусі без дозволу на проживання заборона також поширюватиметься на купівлю нерухомості. Для росіян таке обмеження вже передбачав попередній законопроєкт.



Водночас заборона не стосуватиметься випадків, коли право власності на нерухомість набувається у спадок.



Якщо Сейм схвалить поправки, вони набудуть чинності 1 січня наступного року.



Подібні обмеження вже діють у Латвії та Фінляндії, а Естонія планує запровадити аналогічну заборону.



Як повідомлялось, Литва розробила плани евакуації населення на випадок різних сценаріїв, пов’язаних із можливими загрозами з боку Росії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах поблизу стратегічно важливих об’єктів.Обмеження діятиме навіть для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання в країні, повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на LRT.Для громадян Білорусі без дозволу на проживання заборона також поширюватиметься на купівлю нерухомості. Для росіян таке обмеження вже передбачав попередній законопроєкт.Водночас заборона не стосуватиметься випадків, коли право власності на нерухомість набувається у спадок.Якщо Сейм схвалить поправки, вони набудуть чинності 1 січня наступного року.Подібні обмеження вже діють у Латвії та Фінляндії, а Естонія планує запровадити аналогічну заборону.Як повідомлялось, Литва розробила плани евакуації населення на випадок різних сценаріїв, пов’язаних із можливими загрозами з боку Росії

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