«Ми повернемо всі наші території»: історія волинянина, який воював у Бахмуті, Куп'янську, Лимані, Серебрянському лісі та Торецьку

Віктор Карабан воював у складі 100-ї окремої механізованої бригади від перших днів повномасштабного вторгнення. Він брав участь у боях на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Очеретинському та Торецькому напрямках. Навесні 2026 року військовий залишив службу за станом здоров'я. Після демобілізації повернувся до справи, якою займався ще до війни, та відкрив новий магазин.



Про свій бойовий досвід, повернення до цивільного життя та власну справу Віктор Карабан розповів



«Зранку пролунав вибух, а вже увечері ми отримали зброю»

Віктор Карабан служив у мотопіхотному батальйоні 100-ї окремої механізованої бригади, був головним сержантом роти. 24 лютого 2022 року перебував на Волині.



«Зранку пролунав вибух, а вже увечері ми отримали зброю. Ми з карабінами поприїжджали, все в багажник накидали. Бо не знали, що має відбуватися, казали, що має бути вторгнення зі сторони Білорусі. Ми на цьому акцентували увагу», — розповів військовослужбовець.



За його словами, вже наступного дня підрозділ вирушив на схід України. Першим для нього став Бахмутський напрямок.



«Перший день на війні — ми виїхали з наших білоруських лісів у напрямку Бахмута, Часового Яру і тримали Бахмутський напрямок. Те, як ми туди заїхали і скільки там вибухів на одну годину, з такого життя переїхати туди — це вже було шоком. І з першого дня моя рота пішла на штурм», — каже Віктор.



Під час служби він побував, зокрема, у Бахмуті, Куп'янську, Лимані, Серебрянському лісі, Очеретиному та Торецьку.



Військовослужбовець говорить, що на передовій йому стали у пригоді навички, які він отримав у цивільному житті. До війни Віктор Карабан працював м'ясником.



«Я з 25 років ріжу свиней. І запахи для мене там практично були всі знайомі. Люди, які цим не займалися, коли ми зайшли перший раз у ті ліси, це все смерділо трупами. Після боїв заходимо — море трупів», — розповів ветеран.



Після служби повернувся до цивільного життя



У 2025 році Карабан перевівся до Луцька за станом здоров'я. Навесні 2026-го звільнився з військової служби через інвалідність.



Повернення до цивільного життя, говорить ветеран, допомогли пережити родина, діти та власна справа.



«Найкраща реабілітація — це сім'я, діти», — говорить Віктор Карабан.



Після демобілізації він продовжив справу, яку розпочав ще до повномасштабної війни. Для розвитку бізнесу ветеран отримав грант у 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду за програмою «Варто». Пів року тому він відкрив новий магазин.



Карабан каже, що для багатьох військових повернення до цивільного життя є складним. Частина його побратимів після демобілізації знову повернулася на службу.



«Дуже багато моїх побратимів, повернувшись сюди, вони себе не знаходять, і знову повертаються на службу. Навіть з моєї роти є деякі люди, які перемістилися сюди і знову служать в Краматорську. Вони за п'ять років знають, що їм там робити», — розповідає ветеран.



Мотоцикл як мрія, яку вдалося здійснити



Ще під час служби Віктор Карабан разом із побратимом мріяв після війни придбати мотоцикли. Перебуваючи на Торецькому напрямку, він побачив оголошення про продаж байка й вирішив здійснити давню мрію.



«Колись ми з кумом стояли біля Бахмута, де були важкі бої, і я кажу: якщо виживемо, то купимо собі мотики і це буде наш найкращий реабілітолог. І я, будучи в Торецьку, натрапив на якомусь каналі на мотики. І я взяв цього мотика», — розповів Карабан.



Для нього це також була мрія дитинства.



«Я сюди приходжу, він мене заспокоює»



Ще до повномасштабного вторгнення Віктор Карабан висадив біля свого будинку власний ліс. Каже, там росте близько 150 дерев — сосни та берези. Дружина посадила верби, також подружжя вирощує калину, яблуні та сливи.



Тепер це місце стало для ветерана одним зі способів відновитися після пережитого на війні.



«Мене завжди радує цей ліс, я сюди приходжу, він мене заспокоює. Вперше, коли я прийшов, я в ліс не ходив. Я був усі ці роки в посадках і в лісах, і ліс мене не манив взагалі. Військові хочуть цивілізації, людей. А ліси, поля, на гриби, Карпати в ліс — у жодному випадку, в перший рік точно», — розповідає Віктор Карабан.



Нині він продовжує облаштовувати свій ліс і розвивати власну справу.



Говорячи про майбутнє України, ветеран зазначає, що очікує завершення війни та повернення українських територій.



«Я думаю, що війна закінчиться в один день, якоюсь несподіванкою. І бачу, що якщо все буде так відбуватися, як зараз, то я думаю, що ми повернемо всі наші території і, напевно, що Крим повернеться швидше, ніж Донбас», — сказав Віктор Карабан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинвоював у складі 100-ї окремої механізованої бригади від перших днів повномасштабного вторгнення. Він брав участь у боях на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Очеретинському та Торецькому напрямках. Навесні 2026 року військовий залишив службу за станом здоров'я. Після демобілізації повернувся до справи, якою займався ще до війни, та відкрив новий магазин.Про свій бойовий досвід, повернення до цивільного життя та власну справу Віктор Карабан розповів Суспільному «Зранку пролунав вибух, а вже увечері ми отримали зброю»Віктор Карабан служив у мотопіхотному батальйоні 100-ї окремої механізованої бригади, був головним сержантом роти. 24 лютого 2022 року перебував на Волині.«Зранку пролунав вибух, а вже увечері ми отримали зброю. Ми з карабінами поприїжджали, все в багажник накидали. Бо не знали, що має відбуватися, казали, що має бути вторгнення зі сторони Білорусі. Ми на цьому акцентували увагу», — розповів військовослужбовець.За його словами, вже наступного дня підрозділ вирушив на схід України. Першим для нього став Бахмутський напрямок.«Перший день на війні — ми виїхали з наших білоруських лісів у напрямку Бахмута, Часового Яру і тримали Бахмутський напрямок. Те, як ми туди заїхали і скільки там вибухів на одну годину, з такого життя переїхати туди — це вже було шоком. І з першого дня моя рота пішла на штурм», — каже Віктор.Під час служби він побував, зокрема, у Бахмуті, Куп'янську, Лимані, Серебрянському лісі, Очеретиному та Торецьку.Військовослужбовець говорить, що на передовій йому стали у пригоді навички, які він отримав у цивільному житті. До війни Віктор Карабан працював м'ясником.«Я з 25 років ріжу свиней. І запахи для мене там практично були всі знайомі. Люди, які цим не займалися, коли ми зайшли перший раз у ті ліси, це все смерділо трупами. Після боїв заходимо — море трупів», — розповів ветеран.У 2025 році Карабан перевівся до Луцька за станом здоров'я. Навесні 2026-го звільнився з військової служби через інвалідність.Повернення до цивільного життя, говорить ветеран, допомогли пережити родина, діти та власна справа.«Найкраща реабілітація — це сім'я, діти», — говорить Віктор Карабан.Після демобілізації він продовжив справу, яку розпочав ще до повномасштабної війни. Для розвитку бізнесу ветеран отримав грант у 1,5 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду за програмою «Варто». Пів року тому він відкрив новий магазин.Карабан каже, що для багатьох військових повернення до цивільного життя є складним. Частина його побратимів після демобілізації знову повернулася на службу.«Дуже багато моїх побратимів, повернувшись сюди, вони себе не знаходять, і знову повертаються на службу. Навіть з моєї роти є деякі люди, які перемістилися сюди і знову служать в Краматорську. Вони за п'ять років знають, що їм там робити», — розповідає ветеран.Ще під час служби Віктор Карабан разом із побратимом мріяв після війни придбати мотоцикли. Перебуваючи на Торецькому напрямку, він побачив оголошення про продаж байка й вирішив здійснити давню мрію.«Колись ми з кумом стояли біля Бахмута, де були важкі бої, і я кажу: якщо виживемо, то купимо собі мотики і це буде наш найкращий реабілітолог. І я, будучи в Торецьку, натрапив на якомусь каналі на мотики. І я взяв цього мотика», — розповів Карабан.Для нього це також була мрія дитинства.Ще до повномасштабного вторгнення Віктор Карабан висадив біля свого будинку власний ліс. Каже, там росте близько 150 дерев — сосни та берези. Дружина посадила верби, також подружжя вирощує калину, яблуні та сливи.Тепер це місце стало для ветерана одним зі способів відновитися після пережитого на війні.«Мене завжди радує цей ліс, я сюди приходжу, він мене заспокоює. Вперше, коли я прийшов, я в ліс не ходив. Я був усі ці роки в посадках і в лісах, і ліс мене не манив взагалі. Військові хочуть цивілізації, людей. А ліси, поля, на гриби, Карпати в ліс — у жодному випадку, в перший рік точно», — розповідає Віктор Карабан.Нині він продовжує облаштовувати свій ліс і розвивати власну справу.Говорячи про майбутнє України, ветеран зазначає, що очікує завершення війни та повернення українських територій.«Я думаю, що війна закінчиться в один день, якоюсь несподіванкою. І бачу, що якщо все буде так відбуватися, як зараз, то я думаю, що ми повернемо всі наші території і, напевно, що Крим повернеться швидше, ніж Донбас», — сказав Віктор Карабан.

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