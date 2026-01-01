Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Валерія Чайковського
Сьогодні, 10:18
До Луцька "на щиті" повертається захисник Валерій Чайковський, який понад рік вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Валерій Чайковський народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста з Херсона, а в лютому 2025 року став до лав захисників України.
Валерій народився 28 вересня 1976 року в Луцьку. Тут минули його дитячі та юнацькі роки. Навчався у 3-й школі, працював на різних підприємствах.
Із 2011 року до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну проживав у Херсоні. У 2022 році, після звільнення міста від окупантів, повернувся до Луцька.
У лютому 2025 року Валерія призвали на військову службу за мобілізацією.
12 травня 2025 року він зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Іллінівської сільської територіальної громади Краматорського району внаслідок протистояння збройній агресії росії під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини, забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування ворога.
23 вересня 2026 року Валерія ідентифікували у СУ ГУНП в Кіровоградській області серед репатрійованих 06.11.2025 відповідно до "Порядку передачі та репатріації тіл осіб, загиблих у зв’зку з агресію проти України".
Валерію було 48 років.
Мама захисника Марія Луківна розповідає, що син був дуже доброю людиною. Він добре розумівся на техніці, багато читав і був надзвичайно відповідальним.
У Валерія залишилися мама Марія Луківна, тато Валерій Богданович і сестра Тетяна.
"Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі та всім рідним і близьким Валерія.
Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Валерій Чайковський народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста з Херсона, а в лютому 2025 року став до лав захисників України.
Валерій народився 28 вересня 1976 року в Луцьку. Тут минули його дитячі та юнацькі роки. Навчався у 3-й школі, працював на різних підприємствах.
Із 2011 року до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну проживав у Херсоні. У 2022 році, після звільнення міста від окупантів, повернувся до Луцька.
У лютому 2025 року Валерія призвали на військову службу за мобілізацією.
12 травня 2025 року він зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Іллінівської сільської територіальної громади Краматорського району внаслідок протистояння збройній агресії росії під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини, забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування ворога.
23 вересня 2026 року Валерія ідентифікували у СУ ГУНП в Кіровоградській області серед репатрійованих 06.11.2025 відповідно до "Порядку передачі та репатріації тіл осіб, загиблих у зв’зку з агресію проти України".
Валерію було 48 років.
Мама захисника Марія Луківна розповідає, що син був дуже доброю людиною. Він добре розумівся на техніці, багато читав і був надзвичайно відповідальним.
У Валерія залишилися мама Марія Луківна, тато Валерій Богданович і сестра Тетяна.
"Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі та всім рідним і близьким Валерія.
Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України", - наголошують у міській раді.
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