У Луцькій громаді підняли зарплати працівникам садочків та закладів культури





На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників з бюджету громади виділили додатково 29 млн грн, пише



Потреба — 115 млн грн



Рішення про виділення коштів депутати ухвалили під час сесії міської ради у середу, 30 вересня. 25 млн грн передбачили працівникам закладів освіти, ще 4 млн грн — працівникам культури.



Це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень, йшлося під час бюджетної комісії.



Нові умови оплати праці



Крім виділення додаткових коштів, міська рада погодила рішення, яким з вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької територіальної громади.



Зокрема, зростуть оклади вихователів (з 15 тис. грн до 21 тис. грн), помічників вихователів (з 9 тис. грн до майже 14 тис. грн) та кухарів дитсадків (з 9 тис. грн до майже 16 тис. грн).



Керівники закладів Луцької громади мають переглянути й затвердити оновлені тарифікаційні списки, нові штатні розписи та перерахувати зарплати, а різницю за вересень доплатити.



Що стало причиною рішення



В оплаті праці для педагогів закладів загальної та дошкільної освіти була диспропорція. Посадові оклади працівників дошкільної освіти та культури тривалий час залишалися прив’язаними до застарілої Єдиної тарифної сітки (ЄТС), темпи зростання якої суттєво відставали від інфляції та рівня заробітних плат у загальній середній освіті.



31 серпня 2026 року Кабмін ухвалив постанову, якою змінив формування зарплат вчителям з 1 вересня. Але підхід до формування зарплат вихователям офіційно зміниться тільки з 1 січня 2027 року.



Місцеві громади отримали лише рекомендацію і могли вирішувати самі: чи переводити вихователів на нові оклади з вересня 2026 року, чи почекати до січня 2027 року.



Нові умови оплати праці педагогів у Луцькій громаді діють з 1 вересня 2026 року.

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