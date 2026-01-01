В Укренерго скасували графіки відключення світла
Сьогодні, 11:07
Укренерго скасувало анонсоване на 1 жовтня застосування графіків відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів – наразі не застосовується. Однак, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години", - йдеться у повідомленні.
Укренерго просить обмежити використання потужних електроприладів у період із 17:00 до 22:00. Зазначається, що це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів – наразі не застосовується. Однак, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години", - йдеться у повідомленні.
Укренерго просить обмежити використання потужних електроприладів у період із 17:00 до 22:00. Зазначається, що це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 5 реактивних дронів
Сьогодні, 11:32
В Укренерго скасували графіки відключення світла
Сьогодні, 11:07
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Луцька Валерія Чайковського
Сьогодні, 10:18