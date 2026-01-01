В Укренерго скасували графіки відключення світла

В Укренерго скасували графіки відключення світла
Укренерго скасувало анонсоване на 1 жовтня застосування графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів – наразі не застосовується. Однак, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години", - йдеться у повідомленні.

Укренерго просить обмежити використання потужних електроприладів у період із 17:00 до 22:00. Зазначається, що це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.

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Теги: світло
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