На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 5 реактивних дронів

На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 5 реактивних дронів
Вдень 30 вересня та вночі 01 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 5 реактивних БпЛА типу «Герань-5».

Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, дрони
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