У Львові оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон

У Львові оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон
У Шевченківському районному суді Львова почали оголошувати вирок у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це пише Українська правда з посиланням на трансляцію суду, "Суспільне".

Перед початком засідання вулицю, де розташований суд — обмежили для проїзду.

Під будівлею зібралися прихильники вбитої та обвинуваченого.

Обвинувачений В'ячеслав Зінченко відмовився давати свідчення і відмовився від судових дебатів.

Зінченко звинувачується в умисному вбивстві Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю.

Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
У Львові оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон

На суді присутні прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів, донька Ірини Фаріон Софія Особа та її адвокатка Наталія Романик, та адвокатка обвинуваченого Діана Кара.

Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець.

26 липня суд арештував підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.

26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

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Теги: Фаріон, вирок
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