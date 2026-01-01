Субсидії на опалення: кому з волинян потрібно звертатися повторно





Водночас у разі зміни складу домогосподарства, житла чи переліку комунальних послуг може знадобитися нове звернення. Про це Віта Зуєва.



Якщо обставини не змінилися, зокрема склад домогосподарства та перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, повторно подавати заяву не потрібно. Пенсійний фонд самостійно проведе перерахунок на опалювальний сезон 2026–2027 років.



Це також стосується людей, яким субсидію призначили в неопалювальний сезон у розмірі 0 гривень.



Коли потрібно звертатися повторно



Нове звернення може знадобитися у разі зміни обставин, які впливають на призначення субсидії.



Зокрема, йдеться про:



зміну місця реєстрації або проживання;



зміну площі житлового приміщення;



зміну переліку житлово-комунальних послуг;



зміну надавачів комунальних послуг або особових рахунків;



зміну складу домогосподарства або складу сім'ї членів домогосподарства;



несплату заборгованості за житлово-комунальні послуги відповідно до договору про реструктуризацію боргу.



У таких випадках необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії.



Для домогосподарств, яким субсидію призначатимуть з жовтня 2026 року, врахують доходи за перший і другий квартали 2026 року. Пенсію при цьому братимуть у розмірі за серпень 2026 року.



Якщо субсидію призначатимуть з листопада, до розрахунку включатимуть доходи за другий і третій квартали 2026 року, а пенсію — у розмірі за вересень.



Загалом, якщо житлову субсидію призначають не з початку опалювального чи неопалювального сезону, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії.



Також у такому випадку враховують розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначають субсидію.



Які фінансові зміни можуть вплинути на субсидію



Під час визначення права на отримання житлової субсидії Пенсійний фонд враховує окремі фінансові операції домогосподарства.



Зокрема, це придбання рухомого або нерухомого майна, а також інших товарів довгострокового вжитку на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед місяцем звернення або призначення субсидії без звернення — станом на 1 травня.



Також враховують наявність депозитних рахунків на суму понад 100 тисяч гривень та придбання іноземної валюти або дорогоцінних металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.



Про такі обставини одержувачі житлової субсидії мають повідомляти органи Пенсійного фонду України.



У 2026 році особливих змін у правилах призначення житлових субсидій порівняно з попереднім опалювальним сезоном не відбулося.



Хто найчастіше звертається за субсидіями на Волині

Найчастіше за призначенням житлової субсидії на Волині звертаються пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, одержувачі державної допомоги по інвалідності та інших державних соціальних допомог.



Через що можуть відмовити у призначенні субсидії



Упродовж опалювального сезону 2025–2026 років, з жовтня 2025-го до квітня 2026 року, на Волині рішення про відмову у наданні житлової субсидії ухвалили за результатами розгляду 1,2 тисячі звернень.



Серед основних причин відмов у Пенсійному фонді назвали:



відсутність у заявника або членів домогосподарства доходів та виплат, які дають право на отримання субсидії;



несплату єдиного соціального внеску за визначений законодавством період;



здійснення певних фінансових операцій протягом 12 місяців перед зверненням — зокрема придбання нерухомого або рухомого майна, іноземної валюти тощо;



наявність двох і більше житлових приміщень, крім визначених законодавством винятків.



Що робити, якщо субсидію не перерахували



Якщо автоматичного перерахунку не відбулося або одержувач вважає, що розмір субсидії визначили неправильно, за консультацією можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині житлові субсидії на опалювальний сезон 2026-2027 років перерахують автоматично тим домогосподарствам, у яких не змінилися обставини. Повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, зокрема, людям, яким субсидію призначили в неопалювальний сезон у розмірі 0 гривень.Водночас у разі зміни складу домогосподарства, житла чи переліку комунальних послуг може знадобитися нове звернення. Про це Суспільному розповіла начальниця Управління субсидій, пільг та соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіЯкщо обставини не змінилися, зокрема склад домогосподарства та перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, повторно подавати заяву не потрібно. Пенсійний фонд самостійно проведе перерахунок на опалювальний сезон 2026–2027 років.Це також стосується людей, яким субсидію призначили в неопалювальний сезон у розмірі 0 гривень.Нове звернення може знадобитися у разі зміни обставин, які впливають на призначення субсидії.Зокрема, йдеться про:зміну місця реєстрації або проживання;зміну площі житлового приміщення;зміну переліку житлово-комунальних послуг;зміну надавачів комунальних послуг або особових рахунків;зміну складу домогосподарства або складу сім'ї членів домогосподарства;несплату заборгованості за житлово-комунальні послуги відповідно до договору про реструктуризацію боргу.У таких випадках необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії.Для домогосподарств, яким субсидію призначатимуть з жовтня 2026 року, врахують доходи за перший і другий квартали 2026 року. Пенсію при цьому братимуть у розмірі за серпень 2026 року.Якщо субсидію призначатимуть з листопада, до розрахунку включатимуть доходи за другий і третій квартали 2026 року, а пенсію — у розмірі за вересень.Загалом, якщо житлову субсидію призначають не з початку опалювального чи неопалювального сезону, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії.Також у такому випадку враховують розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначають субсидію.Під час визначення права на отримання житлової субсидії Пенсійний фонд враховує окремі фінансові операції домогосподарства.Зокрема, це придбання рухомого або нерухомого майна, а також інших товарів довгострокового вжитку на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед місяцем звернення або призначення субсидії без звернення — станом на 1 травня.Також враховують наявність депозитних рахунків на суму понад 100 тисяч гривень та придбання іноземної валюти або дорогоцінних металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.Про такі обставини одержувачі житлової субсидії мають повідомляти органи Пенсійного фонду України.У 2026 році особливих змін у правилах призначення житлових субсидій порівняно з попереднім опалювальним сезоном не відбулося.Хто найчастіше звертається за субсидіями на ВолиніНайчастіше за призначенням житлової субсидії на Волині звертаються пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, одержувачі державної допомоги по інвалідності та інших державних соціальних допомог.Упродовж опалювального сезону 2025–2026 років, з жовтня 2025-го до квітня 2026 року, на Волині рішення про відмову у наданні житлової субсидії ухвалили за результатами розгляду 1,2 тисячі звернень.Серед основних причин відмов у Пенсійному фонді назвали:відсутність у заявника або членів домогосподарства доходів та виплат, які дають право на отримання субсидії;несплату єдиного соціального внеску за визначений законодавством період;здійснення певних фінансових операцій протягом 12 місяців перед зверненням — зокрема придбання нерухомого або рухомого майна, іноземної валюти тощо;наявність двох і більше житлових приміщень, крім визначених законодавством винятків.Якщо автоматичного перерахунку не відбулося або одержувач вважає, що розмір субсидії визначили неправильно, за консультацією можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

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