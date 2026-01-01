Два дрони влучили по Південному мосту в Києві: рух метро зупинили
Сьогодні, 13:18
Удень 1 жовтня російські війська атакували опорну частину Південного мосту в Києві за допомогою дронів.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.
Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст»обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві вранці дрон влучив у будівлю школи. Діти перебували в укритті.
Від російських атак у Києві загалом постраждали 334 школи — це кожен третій навчальний заклад столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.
Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст»обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві вранці дрон влучив у будівлю школи. Діти перебували в укритті.
Від російських атак у Києві загалом постраждали 334 школи — це кожен третій навчальний заклад столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Два дрони влучили по Південному мосту в Києві: рух метро зупинили
Сьогодні, 13:18
У Києві 334 школи постраждали від російських обстрілів
Сьогодні, 12:33
У Львові оголошують вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон
Сьогодні, 12:06
На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили 5 реактивних дронів
Сьогодні, 11:32