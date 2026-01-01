Два дрони влучили по Південному мосту в Києві: рух метро зупинили





Про це Віталій Кличко.



"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.



Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст»обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Києві вранці дрон влучив у будівлю школи. Діти перебували в укритті.



Від російських атак у Києві загалом постраждали 334 школи — це кожен третій навчальний заклад столиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удень 1 жовтня російські війська атакували опорну частину Південного мосту в Києві за допомогою дронів.Про це повідомив міський голова"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст»обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що. Діти перебували в укритті.Від російських атак— це кожен третій навчальний заклад столиці.

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