У Фінляндії безвісти зникла 53-річна волинянка
Сьогодні, 14:00
Поліція встановлює місцезнаходження 53-річної волинянки.
Про це повідомили у поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують Гурич Ларису Олександрівну, 29 травня 1973 року народження, уродженка села Язавні Ковельського району, Волинської області.
Жінка останнім часом проживала у Республіці Фінляндія, м. Гельсінкі.
07 вересня 2026 року зникла безвісти.
Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі зелені.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують Гурич Ларису Олександрівну, 29 травня 1973 року народження, уродженка села Язавні Ковельського району, Волинської області.
Жінка останнім часом проживала у Республіці Фінляндія, м. Гельсінкі.
07 вересня 2026 року зникла безвісти.
Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі зелені.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
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