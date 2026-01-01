У Фінляндії безвісти зникла 53-річна волинянка





Про це повідомили у поліції Волині.



Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують Гурич Ларису Олександрівну, 29 травня 1973 року народження, уродженка села Язавні Ковельського району, Волинської області.



Жінка останнім часом проживала у Республіці Фінляндія, м. Гельсінкі.



07 вересня 2026 року зникла безвісти.



Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі зелені.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження 53-річної волинянки.Про це повідомили у поліції Волині.Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 29 травня 1973 року народження, уродженка села Язавні Ковельського району, Волинської області.Жінка останнім часом проживала у Республіці Фінляндія, м. Гельсінкі.07 вересня 2026 року зникла безвісти.зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі зелені."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0970374210 або 102", - наголошують у поліції.

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