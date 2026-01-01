У Фінляндії безвісти зникла 53-річна волинянка

У Фінляндії безвісти зникла 53-річна волинянка
Поліція встановлює місцезнаходження 53-річної волинянки.

Про це повідомили у поліції Волині.

Оперативники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області розшукують  Гурич Ларису Олександрівну, 29 травня 1973 року народження,  уродженка села  Язавні Ковельського району, Волинської області.

Жінка останнім часом проживала у Республіці Фінляндія, м. Гельсінкі.

07 вересня 2026 року зникла безвісти.

Прикмети безвісти зниклої: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве (коротка стрижка), очі зелені.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація  про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів:  0970374210 або 102", - наголошують у поліції.
У Фінляндії безвісти зникла 53-річна волинянка



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Теги: волинянка, Фінляндія, розшук
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