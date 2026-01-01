Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським

Василем Тихим та Максимом Василевським.



Про це



У п’ятницю, 2 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Василем Тихим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Гнідавській, 63а.



О 10.15 траурний кортеж з воїном Максимом Василевським вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Грушевського, 8.



Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовців.



Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



Довідково:



Тихий Василь Васильович народився 18 вересня 1983 року в місті Луцьку. Навчався в гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури.



З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебував в окупованому селищі Димер Київської області. Після звільнення повернувся до Луцька.



27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у військових частинах А0222, А4787 та А4728, брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках.



20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області.



Довідково:



Василевський Максим Юрійович народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.



5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти.



Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 2 жовтня попрощаються із захисникамитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.У п’ятницю, 2 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Василем Тихим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Гнідавській, 63а.О 10.15 траурний кортеж з воїном Максимом Василевським вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Грушевського, 8.Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовців.Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.Тихий Василь Васильович народився 18 вересня 1983 року в місті Луцьку. Навчався в гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури.З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебував в окупованому селищі Димер Київської області. Після звільнення повернувся до Луцька.27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у військових частинах А0222, А4787 та А4728, брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках.20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області.Василевський Максим Юрійович народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти.Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.

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