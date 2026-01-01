Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським
Сьогодні, 14:46
У Луцьку 2 жовтня попрощаються із захисниками Василем Тихим та Максимом Василевським.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 2 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Василем Тихим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Гнідавській, 63а.
О 10.15 траурний кортеж з воїном Максимом Василевським вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Грушевського, 8.
Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовців.
Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Довідково:
Тихий Василь Васильович народився 18 вересня 1983 року в місті Луцьку. Навчався в гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури.
З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебував в окупованому селищі Димер Київської області. Після звільнення повернувся до Луцька.
27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у військових частинах А0222, А4787 та А4728, брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках.
20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області.
Довідково:
Василевський Максим Юрійович народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.
5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти.
Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У п’ятницю, 2 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Василем Тихим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Гнідавській, 63а.
О 10.15 траурний кортеж з воїном Максимом Василевським вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Грушевського, 8.
Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовців.
Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Довідково:
Тихий Василь Васильович народився 18 вересня 1983 року в місті Луцьку. Навчався в гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури.
З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебував в окупованому селищі Димер Київської області. Після звільнення повернувся до Луцька.
27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у військових частинах А0222, А4787 та А4728, брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках.
20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області.
Довідково:
Василевський Максим Юрійович народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.
5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти.
Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.
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