Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським

Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським
У Луцьку 2 жовтня попрощаються із захисниками Василем Тихим та Максимом Василевським.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У п’ятницю, 2 жовтня, о 10:00 траурний кортеж з воїном Василем Тихим вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці Гнідавській, 63а.

О 10.15 траурний кортеж з воїном Максимом Василевським вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на проспекті Грушевського, 8.

Об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовців.

Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

Довідково:
Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським

Тихий Василь Васильович народився 18 вересня 1983 року в місті Луцьку. Навчався в гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського та Луцькому професійному коледжі будівництва та архітектури.

З початком повномасштабного вторгнення разом із родиною перебував в окупованому селищі Димер Київської області. Після звільнення повернувся до Луцька.

27 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у військових частинах А0222, А4787 та А4728, брав участь у бойових діях на Донецькому, Харківському та Чернігівському напрямках.

20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області.

Довідково:
Завтра у Луцьку прощатимуться із воїнами Василем Тихим та Максимом Василевським

Василевський Максим Юрійович народився 17 грудня 1979 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у школі №5, згодом — у місцевому училищі. Працював приватним підприємцем.

5 жовтня 2024 року Максима призвали на військову службу. Майже два роки Максим Василевський вважався зниклим безвісти.

Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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