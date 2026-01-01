Волинян попереджають про заморозки на поверхні ґрунту до -3 °C

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що на Волинь вже завітала метеорологічна осінь. Синоптики також попереджають про наближення перших заморозків.За даними спостережень метеостанції, сталий перехід середньодобової температури повітря у Луцьку через +15,0°С в бік її зниження відбувся 21 вересня, що знаменує початок метеорологічної осені. На решті території області перехід відбувся 11-12 вересня."Отже, метеорологічне літо, яке почалось по області 16-17 травня, а в південній частині 3 травня, і тривало 119-141 днів, закінчилось. Його тривалість перевищила середні багаторічні показники два-чотири тижні.Цьогорічна метеорологічна осінь завітала до Луцька на два тижні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за всі роки спостережень вона розпочалась у 1981 році – 22 серпня, а найпізніше – 1 жовтня 2023 року", - повідомляють синоптики.Вночі та вранці 2-4 жовтня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки на поверхні грунту 0-3°.