У Києві 334 школи постраждали від російських обстрілів

У Києві 334 школи постраждали від російських обстрілів
Від російських атак у Києві загалом постраждали 334 школи — це кожен третій навчальний заклад столиці.

Про це hromadske сказала директорка Департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян.

«Кожен третій освітній заклад в Києві на сьогодні зазнавав уражень унаслідок обстрілів. Кожен четвертий з тих, що був пошкоджений, зазнавав ураження від двох до восьми разів», — зазначила вона.

За словами Фіданян, директори всіх шкіл та дитячих садочків мають визначений алгоритм дій під час обстрілів.

«Якщо наші алгоритми дій раніше могли бути розраховані на пів року, на рік, на чверть, то тепер вони щоденно коригуються і щоденно змінюються залежно від частоти обстрілів», — сказала директорка Департаменту освіти.

Зазначимо, що 1 жовтня росіяни атакували школу в Соломʼянському районі Києва. Діти були в укритті, тому постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби, серед них — піротехніки.

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Теги: Росія, війна
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