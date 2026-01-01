«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки

"Нова пошта" повідомила, що на її системи проходить DDoS-атака, проте компанія запевняє, що ситуація під контролем.Про це йдеться у дописі в офіційному Telegram-каналі.Попри те, що компанія успішно протидіє атаці, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи, деякі користувачі можуть зіткнутися з тимчасовими збоями в роботі сервісів.Нагадаємо також, що унаслідок російських атак датацентр «Парковий» у Києві зазнав критичних пошкоджень та припинив роботу.З 23 вересня війська рф почали систематично бити по обладнанню датацентрів в Україні.