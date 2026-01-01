«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки

«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
"Нова пошта" повідомила, що на її системи проходить DDoS-атака, проте компанія запевняє, що ситуація під контролем.

Про це йдеться у дописі в офіційному Telegram-каналі.

Попри те, що компанія успішно протидіє атаці, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи, деякі користувачі можуть зіткнутися з тимчасовими збоями в роботі сервісів.

Нагадаємо також, що унаслідок російських атак датацентр «Парковий» у Києві зазнав критичних пошкоджень та припинив роботу.

З 23 вересня війська рф почали систематично бити по обладнанню датацентрів в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нова пошта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок
Сьогодні, 18:02
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
Сьогодні, 17:05
Вбивцю Фаріон засудили до довічного ув'язнення
Сьогодні, 16:28
Хоче захищати Україну, як тато: донька загиблого поліцейського з Волині прийняла присягу в ліцеї
Сьогодні, 16:06
Дрон вдарив по Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідний реактор
Сьогодні, 15:48
Медіа
відео
1/8