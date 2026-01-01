«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
Сьогодні, 17:05
"Нова пошта" повідомила, що на її системи проходить DDoS-атака, проте компанія запевняє, що ситуація під контролем.
Про це йдеться у дописі в офіційному Telegram-каналі.
Попри те, що компанія успішно протидіє атаці, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи, деякі користувачі можуть зіткнутися з тимчасовими збоями в роботі сервісів.
Нагадаємо також, що унаслідок російських атак датацентр «Парковий» у Києві зазнав критичних пошкоджень та припинив роботу.
З 23 вересня війська рф почали систематично бити по обладнанню датацентрів в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі в офіційному Telegram-каналі.
Попри те, що компанія успішно протидіє атаці, а ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи, деякі користувачі можуть зіткнутися з тимчасовими збоями в роботі сервісів.
Нагадаємо також, що унаслідок російських атак датацентр «Парковий» у Києві зазнав критичних пошкоджень та припинив роботу.
З 23 вересня війська рф почали систематично бити по обладнанню датацентрів в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
Сьогодні, 17:05
Вбивцю Фаріон засудили до довічного ув'язнення
Сьогодні, 16:28
Хоче захищати Україну, як тато: донька загиблого поліцейського з Волині прийняла присягу в ліцеї
Сьогодні, 16:06
Дрон вдарив по Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідний реактор
Сьогодні, 15:48