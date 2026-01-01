На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок
Сьогодні, 18:02
У Камінь-Каширську рятувальники допомогли жінці, яка потребувала медичної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жінці, яка перебувала у квартирі на другому поверсі та тривалий час не виходила на зв’язок.
На місце події скеровано рятувальників з міста Камінь-Каширський.
За допомогою драбини надзвичайники через вікно потрапили до помешкання, відчинили двері зсередини та надали доступ медикам до потерпілої.
Після огляду медиками рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку до автомобіля швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жінці, яка перебувала у квартирі на другому поверсі та тривалий час не виходила на зв’язок.
На місце події скеровано рятувальників з міста Камінь-Каширський.
За допомогою драбини надзвичайники через вікно потрапили до помешкання, відчинили двері зсередини та надали доступ медикам до потерпілої.
Після огляду медиками рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку до автомобіля швидкої допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок
Сьогодні, 18:02
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
Сьогодні, 17:05
Вбивцю Фаріон засудили до довічного ув'язнення
Сьогодні, 16:28
Хоче захищати Україну, як тато: донька загиблого поліцейського з Волині прийняла присягу в ліцеї
Сьогодні, 16:06
Дрон вдарив по Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідний реактор
Сьогодні, 15:48