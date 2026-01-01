На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок

На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок
У Камінь-Каширську рятувальники допомогли жінці, яка потребувала медичної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жінці, яка перебувала у квартирі на другому поверсі та тривалий час не виходила на зв’язок.

На місце події скеровано рятувальників з міста Камінь-Каширський.
За допомогою драбини надзвичайники через вікно потрапили до помешкання, відчинили двері зсередини та надали доступ медикам до потерпілої.
На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок

Після огляду медиками рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку до автомобіля швидкої допомоги.

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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