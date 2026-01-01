На Волині рятувальники допомогли жінці, яка тривалий час не виходила на зв’язок

У Камінь-Каширську рятувальники допомогли жінці, яка потребувала медичної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги жінці, яка перебувала у квартирі на другому поверсі та тривалий час не виходила на зв’язок.На місце події скеровано рятувальників з міста Камінь-Каширський.За допомогою драбини надзвичайники через вікно потрапили до помешкання, відчинили двері зсередини та надали доступ медикам до потерпілої.Після огляду медиками рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку до автомобіля швидкої допомоги.