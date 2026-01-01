Параспортсмен та ветеран війни з Волині отримав сертифікат на житло
Сьогодні, 19:09
Волинський параспортсмен, ветеран війни Анатолій Жумік із села Гірки Любешівської громади отримав сертифікат на придбання житла за урядовою програмою «Політика Героїв».
Документ вручили мамі ветерана війни, а сам волинянин наразі перебуває на спортивних зборах, пише Суспільне.
Анатолій Жумік брав участь у бойових діях на території Донецької області. У 2023 році він отримав важке поранення, після якого довгий час відновлював здоров'я у Західному реабілітаційному центрі. Там йому запропонували місце в паралімпійській збірній із лижних перегонів і біатлону.
За два роки волинянин побував у різних країнах і показав хороші, як для початківця, результати в змаганнях.
У райдержадміністрації додали, що на 2026 рік для Камінь-Каширського району спрямували 11,7 млн грн, що дало змогу забезпечити грошовою компенсацією на житло 4 людей з інвалідністю внаслідок війни.
Кошти на придбання житла ветеранам надаються державою в межах «Політики Героїв», ініційованої Президентом України, з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.
Довідково: За даними Волинської ОДА, станом на початок вересня кошти на придбання власного житла отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих захисників і захисниць із Волині. Як інформували в Міністерстві фінансів України, у державному бюджеті на 2026 рік передбачили 5,7 млрд грн на житло для ветеранів і ветеранок війни з інвалідністю I–II групи.
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Документ вручили мамі ветерана війни, а сам волинянин наразі перебуває на спортивних зборах, пише Суспільне.
Анатолій Жумік брав участь у бойових діях на території Донецької області. У 2023 році він отримав важке поранення, після якого довгий час відновлював здоров'я у Західному реабілітаційному центрі. Там йому запропонували місце в паралімпійській збірній із лижних перегонів і біатлону.
За два роки волинянин побував у різних країнах і показав хороші, як для початківця, результати в змаганнях.
У райдержадміністрації додали, що на 2026 рік для Камінь-Каширського району спрямували 11,7 млн грн, що дало змогу забезпечити грошовою компенсацією на житло 4 людей з інвалідністю внаслідок війни.
Кошти на придбання житла ветеранам надаються державою в межах «Політики Героїв», ініційованої Президентом України, з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.
Довідково: За даними Волинської ОДА, станом на початок вересня кошти на придбання власного житла отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих захисників і захисниць із Волині. Як інформували в Міністерстві фінансів України, у державному бюджеті на 2026 рік передбачили 5,7 млрд грн на житло для ветеранів і ветеранок війни з інвалідністю I–II групи.
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