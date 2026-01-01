Параспортсмен та ветеран війни з Волині отримав сертифікат на житло

Анатолій Жумік із села Гірки Любешівської громади отримав сертифікат на придбання житла за урядовою програмою «Політика Героїв».



Документ вручили мамі ветерана війни, а сам волинянин наразі перебуває на спортивних зборах, пише



Анатолій Жумік брав участь у бойових діях на території Донецької області. У 2023 році він отримав важке поранення, після якого довгий час відновлював здоров'я у Західному реабілітаційному центрі. Там йому запропонували місце в паралімпійській збірній із лижних перегонів і біатлону.



За два роки волинянин побував у різних країнах і показав хороші, як для початківця, результати в змаганнях.



У райдержадміністрації додали, що на 2026 рік для Камінь-Каширського району спрямували 11,7 млн грн, що дало змогу забезпечити грошовою компенсацією на житло 4 людей з інвалідністю внаслідок війни.



Кошти на придбання житла ветеранам надаються державою в межах «Політики Героїв», ініційованої Президентом України, з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.



Довідково: За даними Волинської ОДА, станом на початок вересня кошти на придбання власного житла отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих захисників і захисниць із Волині. Як інформували в Міністерстві фінансів України, у державному бюджеті на 2026 рік передбачили 5,7 млрд грн на житло для ветеранів і ветеранок війни з інвалідністю I–II групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський параспортсмен, ветеран війниіз села Гірки Любешівської громади отримав сертифікат на придбання житла за урядовою програмою «Політика Героїв».Документ вручили мамі ветерана війни, а сам волинянин наразі перебуває на спортивних зборах, пише Суспільне Анатолій Жумік брав участь у бойових діях на території Донецької області. У 2023 році він отримав важке поранення, після якого довгий час відновлював здоров'я у Західному реабілітаційному центрі. Там йому запропонували місце в паралімпійській збірній із лижних перегонів і біатлону.За два роки волинянин побував у різних країнах і показав хороші, як для початківця, результати в змаганнях.У райдержадміністрації додали, що на 2026 рік для Камінь-Каширського району спрямували 11,7 млн грн, що дало змогу забезпечити грошовою компенсацією на житло 4 людей з інвалідністю внаслідок війни.Кошти на придбання житла ветеранам надаються державою в межах «Політики Героїв», ініційованої Президентом України, з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.За даними Волинської ОДА, станом на початок вересня кошти на придбання власного житла отримали 60 ветеранів, ветеранок та членів сімей загиблих захисників і захисниць із Волині. Як інформували в Міністерстві фінансів України, у державному бюджеті на 2026 рік передбачили 5,7 млрд грн на житло для ветеранів і ветеранок війни з інвалідністю I–II групи.

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