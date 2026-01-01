Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 2 жовтня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 2 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 18-20°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 2 жовтня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 18-20°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.

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