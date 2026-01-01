Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 2 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк
Сьогодні, 21:15
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00