На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк

Надійшло офіційне сповіщення в Городищенську громаду про загибель Захисника України —, жителя села Бережанка.Про це повідомили у Городищенській громаді.Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоячи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов’язок на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 аеромобільного відділення, 3 аеромобільного взводу, 5 аеромобільної роти, 2 аеромобільного батальйону.До останнього подиху відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, він загинув у бою за Україну, її свободу і незалежність під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.Розпорядженням сільського головиу Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.Про день, час та місце зустрічі нашого Захисника і чину похорону буде повідомлено додатково.