На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк
Сьогодні, 21:15
Надійшло офіційне сповіщення в Городищенську громаду про загибель Захисника України — Леоніда Володимировича Мізернюка, жителя села Бережанка.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоячи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов’язок на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 аеромобільного відділення, 3 аеромобільного взводу, 5 аеромобільної роти, 2 аеромобільного батальйону.
До останнього подиху відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, він загинув у бою за Україну, її свободу і незалежність під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.
Розпорядженням сільського голови Світлани Соколюк у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
Про день, час та місце зустрічі нашого Захисника і чину похорону буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоячи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов’язок на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 аеромобільного відділення, 3 аеромобільного взводу, 5 аеромобільної роти, 2 аеромобільного батальйону.
До останнього подиху відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, він загинув у бою за Україну, її свободу і незалежність під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.
Розпорядженням сільського голови Світлани Соколюк у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
Про день, час та місце зустрічі нашого Захисника і чину похорону буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк
Сьогодні, 21:15