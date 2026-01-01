На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк

На війні загинув Герой з Волині Леонід Мізернюк
Надійшло офіційне сповіщення в Городищенську громаду про загибель Захисника України — Леоніда Володимировича Мізернюка, жителя села Бережанка.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

Леонід Володимирович народився 8 червня 1980 року. Стоячи на захисті рідної землі, він мужньо виконував військовий обов’язок на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 аеромобільного відділення, 3 аеромобільного взводу, 5 аеромобільної роти, 2 аеромобільного батальйону.

До останнього подиху відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, він загинув у бою за Україну, її свободу і незалежність під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.

Розпорядженням сільського голови Світлани Соколюк у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

Про день, час та місце зустрічі нашого Захисника і чину похорону буде повідомлено додатково.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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