Бульба – як трилітрова банка: на Волині вирощують гігантську картоплю





Світлинами велетенської картоплі поділилися читачі сайту «Конкурент».



На Волині чоловік вирощує гігантську картоплю – урожай вражає своїми масштабами, адже окремі екземпляри виросли до розмірів трилітрової банки.



Продають таку картоплю на замовлення.



Для господарів Волині велика картопля – не дивина, однак бульби такого розміру трапляються нечасто. Особливо привертає увагу те, що в цьому врожаї практично вся картопля велика, а не лише один випадковий гігант. Аби заповнити ціле відро, достатньо 6-7 таких картоплин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову дивує аграрними рекордами – місцевий господар виростив унікальний урожай картоплі, який вражає своїми гігантськими розмірами.Світлинами велетенської картоплі поділилися читачі сайту «Конкурент».На Волині чоловік вирощує гігантську картоплю – урожай вражає своїми масштабами, адже окремі екземпляри виросли до розмірів трилітрової банки.Продають таку картоплю на замовлення.Для господарів Волині велика картопля – не дивина, однак бульби такого розміру трапляються нечасто. Особливо привертає увагу те, що в цьому врожаї практично вся картопля велика, а не лише один випадковий гігант. Аби заповнити ціле відро, достатньо 6-7 таких картоплин.

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