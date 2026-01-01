Бульба – як трилітрова банка: на Волині вирощують гігантську картоплю
Сьогодні, 20:38
Волинь знову дивує аграрними рекордами – місцевий господар виростив унікальний урожай картоплі, який вражає своїми гігантськими розмірами.
Світлинами велетенської картоплі поділилися читачі сайту «Конкурент».
На Волині чоловік вирощує гігантську картоплю – урожай вражає своїми масштабами, адже окремі екземпляри виросли до розмірів трилітрової банки.
Продають таку картоплю на замовлення.
Для господарів Волині велика картопля – не дивина, однак бульби такого розміру трапляються нечасто. Особливо привертає увагу те, що в цьому врожаї практично вся картопля велика, а не лише один випадковий гігант. Аби заповнити ціле відро, достатньо 6-7 таких картоплин.
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Світлинами велетенської картоплі поділилися читачі сайту «Конкурент».
На Волині чоловік вирощує гігантську картоплю – урожай вражає своїми масштабами, адже окремі екземпляри виросли до розмірів трилітрової банки.
Продають таку картоплю на замовлення.
Для господарів Волині велика картопля – не дивина, однак бульби такого розміру трапляються нечасто. Особливо привертає увагу те, що в цьому врожаї практично вся картопля велика, а не лише один випадковий гігант. Аби заповнити ціле відро, достатньо 6-7 таких картоплин.
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