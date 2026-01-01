У Луцьку з 5 жовтня змінюють схему руху автобуса №31: які причини





Відповідну інформацію



Ремонтні роботи на вулиці Кравчука розпочнуться о 8:00 5 жовтня, внаслідок чого рух громадського та приватного транспорту буде перекрито на виїзді з вулиці Воїнів-афганців на вулицю Кравчука. Автобус №31 курсуватиме за зміненою схемою в обох напрямках, а саме:



- вулиця Кравчука

- вулиця Героїв-Добровольців

- вулиця Конякіна

- ТЦ 'Слон'



Луцька міська рада повідомить про відновлення руху за звичайною схемою додатково. Для термінових новин жителі можуть звертатися через Telegram, Viber та WhatsApp до Суспільного Луцьк.



Необхідність проведення інфраструктурних робіт



Зміни в схемі руху автобуса №31 відображають необхідність проведення інфраструктурних робіт, які спрямовані на покращення дорожньої ситуації в місті. Ремонт вулиці Кравчука має на меті підвищення безпеки та комфортності пересування для мешканців та відвідувачів Луцька.



Місцева влада активно інформує громадськість про зміни, що дозволяє жителям адаптувати свої плани відповідно до нових умов. Обмеження руху діятимуть до завершення робіт, про що додатково буде повідомлено.



Зміни в русі автобусного маршруту №31 не є єдиними нововведеннями у Луцьку. Зокрема, з 28 вересня також були кориговані графіки тролейбусів №15 та №15А, що має на меті покращення доступності громадського транспорту в місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 5 жовтня тимчасово змінено схему руху автобусного маршруту №31 «ТЦ 'Слон' - с. Боголюби». Ці зміни пов'язані з ремонтними роботами на вулиці Кравчука та обмеженням руху на виїзді з вулиці Воїнів-афганців.Відповідну інформацію оприлюднив відділ транспорту міської ради Луцька 1 жовтня.Ремонтні роботи на вулиці Кравчука розпочнуться о 8:00 5 жовтня, внаслідок чого рух громадського та приватного транспорту буде перекрито на виїзді з вулиці Воїнів-афганців на вулицю Кравчука. Автобус №31 курсуватиме за зміненою схемою в обох напрямках, а саме:- вулиця Кравчука- вулиця Героїв-Добровольців- вулиця Конякіна- ТЦ 'Слон'Луцька міська рада повідомить про відновлення руху за звичайною схемою додатково. Для термінових новин жителі можуть звертатися через Telegram, Viber та WhatsApp до Суспільного Луцьк.Зміни в схемі руху автобуса №31 відображають необхідність проведення інфраструктурних робіт, які спрямовані на покращення дорожньої ситуації в місті. Ремонт вулиці Кравчука має на меті підвищення безпеки та комфортності пересування для мешканців та відвідувачів Луцька.Місцева влада активно інформує громадськість про зміни, що дозволяє жителям адаптувати свої плани відповідно до нових умов. Обмеження руху діятимуть до завершення робіт, про що додатково буде повідомлено.Зміни в русі автобусного маршруту №31 не є єдиними нововведеннями у Луцьку. Зокрема, з 28 вересня також були кориговані графіки тролейбусів №15 та №15А, що має на меті покращення доступності громадського транспорту в місті.

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