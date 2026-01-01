Жінка з-за кордону поскаржилась Кабміну на Луцький зоопарк: що відомо





З Кабміну звернення передали до Державної екологічної інспекції. Днями її представники відвідали заклад і отримали відповіді на всі запитання. Про це повідомили в адміністрації зоопарку 30 вересня, – передає



У зверненні йшлось про те, що тварини нібито живуть у болоті, худі та виснажені, не мають чистої питної води. Також авторка скарги просила перевірити зоопарк на предмет можливого нецільового використання коштів.



Зауважимо, що це не перший випадок, коли Луцькому зоопарку доводиться публічно відповідати на закиди щодо умов утримання тварин. Відтак у закладі вирішили вкотре детально пояснити ситуацію з тваринами, фотографії яких стали підставою для нового звернення.



Що сталось з лосихою Лапкою



Однією з тварин, про яку йшлося у скарзі, є лосиха Лапка. У Луцькому зоопарку вона живе із весни 2023 року. Тоді лосеня знайшли на ковельській трасі. Дорослих лосів поблизу не було. Волонтери з Ковеля певний час спостерігали за твариною здалеку, очікуючи, що мати повернеться. Однак лосеня було настільки слабким, що самостійно не могло підвестись.



Після звернення волонтерів дирекція зоопарку вирішила взяти тваринку на лікування та реабілітацію. На той момент у лосеняти ще не відпала пуповина, тому в закладі припустили, що дитинчаті було приблизно 3–5 днів.



Зараз повернути Лапку в дику природу, за поясненням зоопарку, не можна. Тварина не сприймає людей як небезпеку та не має навичок, які молоді лосі отримують від матері й які допомагають їм уникати хижаків. Окремим ризиком у зоопарку називають заміновані прикордонні території.



Фотографія Лапки, яку заявниця надала як підставу для перевірки, за словами працівників зоопарку, не свідчить про виснаження тварини, та пояснюють, що на фото лосиха була під час сезонної линьки.



Наприкінці вересня, за даними зоопарку, під час огляду вольєра у Лапки вже був рівний шерстяний покрив і підшерсток – ознаки природної підготовки до зими.



Тварину тут годують зокрема кормовими віниками та гілковим кормом. Крім того, завдяки співпраці із закордонними зоопарками Луцький зоопарк отримує спеціальний корм для лосів із сублімованим мохом, який має замінювати частину природного раціону тварин на болотистих територіях.



У зоопарку визнають, що Лапка слабша за диких лосів, оскільки була вигодована штучно, а не материнським молоком. Водночас працівники закладу наголошують, що саме зоопарк урятував тварину та відтоді забезпечує їй догляд і харчування.



Що відомо про ведмедів



Ще одна частина скарги стосувалась ведмедів.



На фотографії, яку додала заявниця, за інформацією зоопарку, була ведмедиця Марта. У 2011 році її також поселили у заклад після порятунку.



Нагадаємо, що вольєри для ведмедів у Луцькому зоопарку будували з урахуванням вимог, які діють у Європейському Союзі, та за консультаціями європейських колег. Тут є земельна ділянка, басейни з водою, тверде покриття та барлоги.



Реконструкцію вольєрів провели в межах проєкту Європейського Союзу «Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму».



Щороку зоопарк приймає близько 300 диких тварин

У Луцькому зоопарку допомогу тваринам із дикої природи називають одним із напрямів своєї роботи. За даними підприємства, щороку заклад приймає на лікування, реабілітацію та утримання близько 300 тварин. Частину після відновлення повертають у природу, інших залишають у зоопарку.



Також у закладі дбають про екологічну просвіту. Під час екскурсій відвідувачам розповідають про скорочення популяцій, зникнення видів, браконьєрство та природоохоронні заходи.



За інформацією зоопарку, щороку його відвідують близько 100 тисяч людей. Серед іншого, заклад проводить програми реабілітації військових та їхніх родин.



Межа між громадським контролем і припущенням



Сам факт звернення громадян до державних органів є механізмом громадського контролю та доброю ознакою, якщо воно не безпідставне, звісно. Водночас у цій історії заявниця піддалась впливу соцмереж і емоціям.



У Луцькому зоопарку наголошують: проблема виникає тоді, коли висновок про порушення роблять до перевірки ситуації, адже фотографія окремої тварини не завжди показує повну картину її стану.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Секретаріату Кабінету Міністрів України надійшла скарга про нібито неналежні умови утримання тварин у Луцькому зоопарку. Її авторка проживає за кордоном, але запевняє, що стежить за ситуацією в Україні. Підставою для звернення, каже, стали фотографії тварин, які вона побачила в інтернеті.З Кабміну звернення передали до Державної екологічної інспекції. Днями її представники відвідали заклад і отримали відповіді на всі запитання. Про це повідомили в адміністрації зоопарку 30 вересня, – передає Еко.Район У зверненні йшлось про те, що тварини нібито живуть у болоті, худі та виснажені, не мають чистої питної води. Також авторка скарги просила перевірити зоопарк на предмет можливого нецільового використання коштів.Зауважимо, що це не перший випадок, коли Луцькому зоопарку доводиться публічно відповідати на закиди щодо умов утримання тварин. Відтак у закладі вирішили вкотре детально пояснити ситуацію з тваринами, фотографії яких стали підставою для нового звернення.Однією з тварин, про яку йшлося у скарзі, є лосиха Лапка. У Луцькому зоопарку вона живе із весни 2023 року. Тоді лосеня знайшли на ковельській трасі. Дорослих лосів поблизу не було. Волонтери з Ковеля певний час спостерігали за твариною здалеку, очікуючи, що мати повернеться. Однак лосеня було настільки слабким, що самостійно не могло підвестись.Після звернення волонтерів дирекція зоопарку вирішила взяти тваринку на лікування та реабілітацію. На той момент у лосеняти ще не відпала пуповина, тому в закладі припустили, що дитинчаті було приблизно 3–5 днів.Зараз повернути Лапку в дику природу, за поясненням зоопарку, не можна. Тварина не сприймає людей як небезпеку та не має навичок, які молоді лосі отримують від матері й які допомагають їм уникати хижаків. Окремим ризиком у зоопарку називають заміновані прикордонні території.Фотографія Лапки, яку заявниця надала як підставу для перевірки, за словами працівників зоопарку, не свідчить про виснаження тварини, та пояснюють, що на фото лосиха була під час сезонної линьки.Наприкінці вересня, за даними зоопарку, під час огляду вольєра у Лапки вже був рівний шерстяний покрив і підшерсток – ознаки природної підготовки до зими.Тварину тут годують зокрема кормовими віниками та гілковим кормом. Крім того, завдяки співпраці із закордонними зоопарками Луцький зоопарк отримує спеціальний корм для лосів із сублімованим мохом, який має замінювати частину природного раціону тварин на болотистих територіях.У зоопарку визнають, що Лапка слабша за диких лосів, оскільки була вигодована штучно, а не материнським молоком. Водночас працівники закладу наголошують, що саме зоопарк урятував тварину та відтоді забезпечує їй догляд і харчування.Ще одна частина скарги стосувалась ведмедів.На фотографії, яку додала заявниця, за інформацією зоопарку, була ведмедиця Марта. У 2011 році її також поселили у заклад після порятунку.Нагадаємо, що вольєри для ведмедів у Луцькому зоопарку будували з урахуванням вимог, які діють у Європейському Союзі, та за консультаціями європейських колег. Тут є земельна ділянка, басейни з водою, тверде покриття та барлоги.Реконструкцію вольєрів провели в межах проєкту Європейського Союзу «Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму».Щороку зоопарк приймає близько 300 диких тваринУ Луцькому зоопарку допомогу тваринам із дикої природи називають одним із напрямів своєї роботи. За даними підприємства, щороку заклад приймає на лікування, реабілітацію та утримання близько 300 тварин. Частину після відновлення повертають у природу, інших залишають у зоопарку.Також у закладі дбають про екологічну просвіту. Під час екскурсій відвідувачам розповідають про скорочення популяцій, зникнення видів, браконьєрство та природоохоронні заходи.За інформацією зоопарку, щороку його відвідують близько 100 тисяч людей. Серед іншого, заклад проводить програми реабілітації військових та їхніх родин.Сам факт звернення громадян до державних органів є механізмом громадського контролю та доброю ознакою, якщо воно не безпідставне, звісно. Водночас у цій історії заявниця піддалась впливу соцмереж і емоціям.У Луцькому зоопарку наголошують: проблема виникає тоді, коли висновок про порушення роблять до перевірки ситуації, адже фотографія окремої тварини не завжди показує повну картину її стану.

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