2 жовтня на Волині: гортаючи календар

Микола Гусар (на фото).



Також день народження відзначає журналіст Володимир Роса.



Також 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.



ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.



2 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день ненасильства та Всесвітній день усмішки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 жовтня день народження святкує відеооператор(на фото).Також день народження відзначає журналістТакож 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.2 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день ненасильства та Всесвітній день усмішки.

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