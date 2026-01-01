На Волині пенсіонер зрубав дуб і дві сосни: за три дерева йому присудили майже 39 тисяч гривень збитків
Сьогодні, 22:12
Пенсіонер незаконно зрубав дуб і дві сосни, завантажив частину деревини на трактор та повіз її додому. Суд призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням.
Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Ратнівського районного суду від 15 вересня.
Чоловік незаконно рубав дерева 20 травня 2026 року близько 16:00 у лісовому масиві Турського лісництва неподалік села Тур.
За допомогою бензопили він зрубав один дуб із діаметром пня 65 сантиметрів та дві сосни звичайні діаметром по 16 сантиметрів. Після цього частину дубових колод завантажив на трактор із причепом та повіз у напрямку свого господарства.
Дорогою його виявив працівник лісництва. Завдану державі шкоду суд оцінив у 38 767 гривень 73 копійки.
Обвинувачений провину визнав повністю, розкаявся та відшкодував завдані збитки.
Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 246 КК України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
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Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Ратнівського районного суду від 15 вересня.
Чоловік незаконно рубав дерева 20 травня 2026 року близько 16:00 у лісовому масиві Турського лісництва неподалік села Тур.
За допомогою бензопили він зрубав один дуб із діаметром пня 65 сантиметрів та дві сосни звичайні діаметром по 16 сантиметрів. Після цього частину дубових колод завантажив на трактор із причепом та повіз у напрямку свого господарства.
Дорогою його виявив працівник лісництва. Завдану державі шкоду суд оцінив у 38 767 гривень 73 копійки.
Обвинувачений провину визнав повністю, розкаявся та відшкодував завдані збитки.
Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 246 КК України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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