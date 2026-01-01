Росія готує гібридні операції в ЄС і НАТО, - розвідка





Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



За даними української розвідки, для проведення диверсій Росія планує використовувати завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у європейських країнах.



У полі зору російських спецслужб, за інформацією ГУР, перебувають військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.



Серед можливих цілей російських операцій також називають приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських країнах.



Відповідну інформацію довели до відома партнерів України.

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